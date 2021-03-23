Що відомо про Влада Сорда, якого поліція називає «одним із найбільш агресивних» під час подій під Офісом президента?

Ветеранові і співзасновникові видавництва «Дім Химер» Владу Сорду (справжнє ім’я Владислав Гранецький-Стафійчук) Печерський районний суд Києва 23 березня обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Його затримали увечері 20 березня після акції на підтримку ув’язненого активіста Сергія Стерненка під будівлею Офісу президента. Наступного дня йому повідомили про підозру.

Поліція на своєму офіційному сайті назвала його «одним із найбільш агресивних» учасників:

«За вчинення протиправних дій під час мітингу правоохоронці затримали одного з найбільш агресивних учасників. Це – уродженець Вінничини, 1995 року народження, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального Кодексу України».

Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження на ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко опублікував фото затриманого, а також відео з акції, яке підтверджує його причетність до хуліганських дій.

На відео можна побачити, як Сорд б’є скло на дверях одного з під’їздів Офісу президента. Який саме предмет тримає він у руках та чи є він зброєю або «предметом, пристосованим або заздалегідь заготовленим для нанесення тілесних ушкоджень», з відео не випливає.

Близькі Влада Сорда, зокрема, його колеги з видавництва «Дім Химер» підтвердили, що на фото та відео дійсно він.

Однак, як вони написали на сторінці видавництва у фейсбуці, їм стало відомо, що чоловік не пам’ятає подій того вечора. Близькі переконані, що його дії могли бути спровоковані загостренням посттравматичного стресового розладу (ПСТР) на тлі значної кількості вибухів від петард та феєрверків під час акції під Офісом президента.

Що відомо про Влада Сорда?

Ветеран

Друзі з «Дому Химер» розповідають про нього:

«Влад – ветеран бойових дій, чотири роки воював у найгарячіших точках Донбасу. Заробив ПТСР і ще купу всього, що заважає нормально жити та змушує до постійного існування на знеболювальних».

Сам він про свій бойовий шлях розповів у травні 2018 року вінницькому сайту VIN TOP:

«З початком подій на Майдані приїхав у Київ, вступив до загону «Вікінги», став активним учасником Революції Гідності. З 2014 року зі зброєю в руках захищаю Україну на Сході під позивним «Змій». Воював у лавах Правого Сектору, батальйонах «Азов» та ОУН, побував у найгарячіших точках Донбасу – від Слов’янська до Пісків та шахти Бутівка. З жовтня 2015 року служив за контрактом у складі 93-ї ОМБр в артрозвідці на Луганському напрямку».

Позивний «Змій»

У тому ж інтерв'ю ветеран війни на Донбасі розповідає, що мав ремінь із пряжкою у вигляді змія, що оплітає клинок. Так його й кликали: «А знайдіть отого дядька зі змією на пряжці», а згодом скоротили до «покличте Змія».

Інформаційний фронт

Розповідаючи про себе, Влад Сорд наголошує про свою «активну участь у інформаційній протидії агресору, популяризації Збройних Сил України»:

«Створив десятки статей, присвячених боротьбі за державний суверенітет та територіальну цілісність України, також – автор слів нового гімну бригади у виконанні рок-гурту «Тінь Сонця» та один із розробників нової символіки 93 ОМБр».

Нагороди

Нагороджений Пам’ятним нагрудним знаком «93-я окрема механізована бригада», знаком гвардії, медаллю «Учасник АТО», орденами «Гідність та Воля» й «Орденом Слави» від КМДА, почесними грамотами.

Що було до війни?

«У 16 років утік із дому, поїхав до Криму, в Сімферополь, і там вступив у філіал Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, на бюджет, – розповів Влад Сорд в інтерв'ю агентству «Укрінформ» у вересні 2019 року. – Отримав підвищену стипендію, потім парламентську, потім президентську, і в 20 років купив собі квартиру в Сімферополі. Практикувався у Верховній Раді Криму, писав наукові роботи». Навчання припинив у 2013 році, коли мав вступати на магістратуру. Після того, як стало відомо про побиття студентів на Майдані, долучився до протестів у Києві в ланках «Правого сектору».

Особисте

Після повернення зі зони бойових дій одружився у 2017 році з відомою українською письменницею Вікторією Гранецькою, з якою разом заснували видавництво «Дім Химер».

Творчість

Стисло про літературний і художній доробок Влада Сорда написали його колеги з видавництва «Дім Химер»:

«Влад – поет і прозаїк, автор двох поетичних збірок та збірки оповідань «Безодня», в якій виклав власні історії з війни та з якою здобув Міжнародну премію імені Олеся Гончара та став фіналістом ще кількох престижних премій.

Влад – художник і дизайнер, художній редактор, верстає та розробляє обкладинки для численних книг «Дому Химер»».

Сам автор про свою творчість говорить так:

«Вірші пишу практично автоматично, різними стилями – як виходить, так і пишу. Я записую сни, весь пережитий досвід. Що стосується поезії, то вважаю, що я скоріше принтер, аніж автор. Тому що записую вже готові вірші, прокидаюсь – і пишу, нічого не правлю. Якось так воно виходить».

Цей вірш Влада Сорда був опублікаваний до Дня добровольця:

Книги пишуться лиш про тих,

Хто готовий все інше стерти:

за Україну жити. За Україну вмерти.

Сходить сонце, заливає теплом позиції

вгризається в очі золотими спицями

не спонукає, не жде, не зраджує

Тільки нагадує: ти тут за все своє

Тільки нагадує: позаду нема доріг

А якщо є – там не виживуть ті, хто втік

там не виживуть зрадники і брехуни,

там нас чекають –

болі від ран та гарячі сни

Бийтеся стійко! Мета одна –

Воювати до перемоги, до меж, до дна.

«Реабілітація для мене – це якраз оповідання. І в кожному моєму оповіданні на 90% – реальні історії, які сталися або зі мною, або з моїми товаришами. У мене там цензури взагалі нема: як було, так і пишу», – говорить про себе Влад Сорд у вже згаданому інтерв’ю «Укрінформу».

У 2019 році його збірка оповідань «Безодня» увійшла до довгого списку «Книга року BBC».

Відкриті запитання

«Чи повинна особа, яка вчора зухвало била вікна, відповідати за свої дії, чи її потрібно зрозуміти, простити та відпустити без покарання?» – запитує у своєму пості у фейсбуці заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

На цю ж тему міркують колеги із видавництва «Дім Химер», співзасновником якого є Влад Сорд:

«Змію будується образ «провокатора» і «вандала», ми маємо підозри, що його накрило від вибухів петард. Суспільство досі не розуміє ні існування позивних, ні існування ПТСР, ні загалом проблем, що мають ветерани після повернення.

Проте варто також не відволікатися лише на Змія. Причиною протесту стало мовчання влади щодо політв’язнів, затягування надуманих справ, що крадуть чужі життя».