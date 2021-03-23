Суд обрав запобіжний захід для Влада Сорда

Печерський районний суд 23 березня обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту для Владислава Гранецького-Стафійчука (відомого як Влад Сорд), якого затримали після акції біля Офісу президента. Про це в коментарі Радіо Свобода повідомили в пресслужбі суду.

Раніше адвокат Сорда Дмитро Мазурок заявляв, що спілкувався з підзахисним під час затримання.

«Він був дуже розгублений, він навіть погано пам’ятав своє прізвище. Він не був готовий до розмови. Я зрозумів, що він просто має прийти до тями. Я його захистив, щоб він не казав зайвого. Він відмовився від надання пояснень, свідчень. Ніякої розмови не відбулося, тому що він зовсім був не в стані», – розповів Мазурок.

Адвокат додав, що лінію захисту ще узгоджуватиме із Владом Сордом.

21 березня Владиславу Гранецькому-Стафійчуку, якого затримали після акції під Офісом президента, повідомили про підозру.

Мазурок зазначив, що підозру його підзахисному мали вручити протягом доби з моменту затримання (тобто з 21:35 20 березня). Але дізнатися про факт вручення адвокат зміг лише під вечір, тому що слідчий був поза зв’язком протягом дня.

Адвокат також вказав на те, що вручення повідомлення про підозру без його присутності було порушенням закону.

Влада Сорда, засновника видавництва «Дім Химери», затримали увечері 20 березня після акції на підтримку ув’язненого активіста Сергія Стерненка під будівлею Офісу президента.

Раніше владна фракція «Слуга народу» повідомила, що ініціює позачергове засідання Верховної Ради через події біля Офісу президента 20 березня, де проходила акція на підтримку ув’язненого активіста Сергія Стерненка.

Акція на підтримку Стерненка відбулася ввечері 20 березня під будівлею Офісу президента України на вулиці Банковій у Києві.

Під час акції була розмальована написами протесту частина фасаду будівлі і розбиті кілька шибок, а будівлю закидали фальшфеєрами.