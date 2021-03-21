Справа Стерненка: затриманому на акції під ОП ветерану повідомили про підозру – адвокат

Ветерану Владиславу Гранецькому-Стафійчуку, якого затримали після акції під Офісом президента, повідомили про підозру, повідомляє Суспільний мовник із посиланням на адвоката Дмитра Мазурка.

Як повідомив Мазурок, ветерану, письменнику та видавцю Стафійчуку (відомому як Влад Сорд) повідомили про підозру без присутності захисника.

Мазурок зазначив, що підозру його підзахисному мали вручити протягом доби з моменту затримання (тобто з 21:35 20 березня). Але дізнатися про факт вручення адвокат зміг лише під вечер, тому що слідчий був поза зв’язком протягом дня.

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Адвокат також вказав на те, що вручення повідомлення про підозру без його присутності було порушенням закону. Він очікує, що справу Стафійчука суд може розглянути в другій половині дня 22 березня або вранці 23 березня в Печерському районному суді Києва.

Сорда звинувачують у хуліганстві з використанням зброї. Захист клопотатиме про домашній арешт.

«Про жодне тримання під вартою не може бути й мови. Є підозра на те, що він щось зробив. Ми подивимось на докази, які є», – читує «Суспільне» Мазурка.

Влада Сорда, засновника видавництва «Дім Химери», затримали увечері 20 березня після акції на підтримку ув’язненого активіста Сергія Стерненка під будівлею Офісу президента.

Раніше «Слуга народу» повідомила, що ініціює позачергове засідання Верховної Ради через події біля Офісу президента 20 березня, де проходила акція на підтримку ув’язненого активіста Сергія Стерненка.

Акція на підтримку Стерненка відбулася ввечері 20 березня під будівлею Офісу президента України на вулиці Банковій у Києві.

Під час акції була розмальована написами протесту частина фасаду будівлі і розбиті кілька шибок, а будівлю закидали фальшфаєрами.