В Одесі Стерненка привітали із днем народження – запалили фаєри під СІЗО

В Одесі активісти привітали Сергія Стерненка із днем народження – під СІЗО зібрались близько двох десятків людей. Серед них були члени громадської організації «Солідарна Молодь», друзі засудженого відеоблогера та інші одеські активісти, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Як наголосила співорганізаторка заходу, голова одеського осередку «Солідарної Молоді» Марина Бойко, засудження Стерненка – це «проросійський реванш і показова розправа над патріотичним активістом».

«Ми прийшли, щоб привітати Сергія із днем народження – йому сьогодні 26 років. Він зараз знаходиться в СІЗО за сфабрикованими обвинуваченнями і про це знає вся країна і не бачить лише президент», – заявила Бойко.

Також на мітингу виступив один з адвокатів Стерненка Вадим Оксюта. Він подякував активістам за підтримку свого клієнта і пообіцяв, що той вийде з СІЗО не зламавшись.

«Він розуміє, що це тільки початок. Що цей той переломний момент, який треба витримати. І він його витримає із гідністю. Ми вчора подали апеляційну скаргу на вирок, який, повірте мені, не витримує жодної критики. Коли на чорне кажуть біле, коли дають три роки за пістолет, стартовий шумовий, без жодних змін в конструкції і кажуть, що це зброя», – заявив Оксюта.

Акція зібрала до трьох десятків людей. За словами організаторів заходу, більшість одеситів, які хотіли підтримати Сергія Стерненка, поїхали на акцію до Києва. Акція завершилась підпаленням кількох «фаєрів» і виконанням українського гімну.

23 лютого Стерненко був засуджений за розбій і викрадення людини і зараз перебуває в СІЗО. Захист подав апеляцію на це рішення і вимагає зупинити виконання вироку і відпустити Стерненка з-під варти.