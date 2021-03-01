«В чому ж його героїзм?»: Аваков каже, що дізнався про вирок Стерненку в день його оголошення

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запевняє, що дізнався про вирок активісту Сергієві Стерненку безпосередньо у день оголошення і не розуміє «героїзації» його персони. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «1+1».

«Скажу чесно, я про це (вирок – ред.) дізнався, і президент Зеленський про це дізнався, тому що ми з ним одразу зателефонували, в день, коли виносили вирок. Я про це дізнався, коли в Одесі запросили занадто багато сил поліції. І ми побачили, що там відбувається фіналізація процесу, який чомусь йшов п’ять років, а зараз фіналізується. А Зеленський про це дізнався, коли це з’явилося в пресі і коли вийшов процес», – сказав Аваков.

Він також додав, що в Україні «підмінено поняття справжніх героїв і створюваних героїв».

«Не треба називати революціонерами тих, хто придумав собі образ бунтаря. Якщо говорити про того ж Стерненко, в чому ж його героїзм? Може, він на фронті був? Може, він у найважчі моменти на Майдані в 2013-2014 роках був? Адже ні. Він з’явився на самому фініші Майдану, вони про це самі кажуть. Він відзначився за різними протестами під різними офісами з гострою критикою і так далі. Або, може, у нього є на борту досвід якихось звершень хороших? Я не хочу вірити гаслам, маскам і міфам, я хочу бачити конкретику. Скажімо, конкретика за ось цими кримінальними справами, які зараз так дивно швидко побігли вперед... Я теж згоден з цим: вони на диво швидко побігли вперед», – сказав Аваков.

23 лютого Приморський суд Одеси визнав громадського активіста Сергія Стерненка винним у справі про викрадення. Його засудили загалом до семи років і трьох місяців ув’язнення та конфіскації половини наявного майна за обвинуваченням у розбої. Він відкидає звинувачення та планує оскаржити вирок. У день вироку і 27 лютого люди масово вийшли на вулиці на підтримку Стерненка і за справедливий суд в Україні.