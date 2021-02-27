МВС подякувало «за дотримання чинного законодавства» під час акції під офісом Зеленського

Міністерство внутрішніх справ подякувало учасникам акції протесту під Офісом президента України, яка відбулася 27 лютого на підтримку ув’язненого одеського активіста Сергія Стерненка.

«Дякуємо громадянам за дотримання чинного законодавства під час мирної акції на Банковій у центрі столиці, а також поліцейським, нацгвардійцям та рятувальникам, які охороняють публічну безпеку на місці. Конституція України гарантує право на акції та зібрання. Правоохоронці готові забезпечувати правопорядок під час мирних протестів на території всієї України», – ідеться в повідомленні.

Щонайменше кілька тисяч людей 27 лютого взяли участь в акції протесту з вимогою реформування судової системи. Учасники акції вважають несправедливим вирок Сергієві Стерненку. Спершу тисячі людей зібралися під Офісом президента на вулиці Банковій у Києві, згодом прийшли до стін Офісу генерального прокурора.

Акція тривала майже три години і завершилася близько 15:00. Активісти оголосили, що мають намір продовжити протест 9 березня, коли в Києві запланований з’їзд суддів.

23 лютого Приморський суд Одеси визнав громадського активіста Сергія Стерненка винним у справі про викрадення. Його засудили загалом до семи років і трьох місяців ув’язнення та конфіскації половини наявного майна за обвинуваченням у розбої. Він відкидає звинувачення та планує оскаржити вирок.