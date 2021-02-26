Стерненко: вирок, протести, наслідки для влади

Громадського активіста і блогера Сергія Стерненка суд відправив на сім років до в’язниці за статтями «розбій» та «незаконне зберігання зброї». Стерненко вважає справу політично умотивованою, а рішення суду продиктованим з Банкової. Речниця президента України Юлія Мендель заявила, що Володимир Зеленський не втручається у розслідування і не тисне на правоохоронні органи в будь-якій справі. Вирок спровокував протести та сутички людей з поліцією біля Офісу президента України.

Справу Стерненка розбираємо у програмі Свобода Live.

Геннадій Друзенко, правник, очільник Центру конституційного моделювання;

Віталій Коломієць, адвокат Сергія Стерненка;

Микола Скорик, народний депутат України («Опозиційна платформа - За життя»);

Олексій Гончаренко, народний депутат України («Європейська солідарність»);

Гео Лерос, народний депутат України (позафракційний);

Марина Бардіна, народний депутат України («Слуга народу»);

Руслан Рябошапка, генеральний прокурор України у 2019-2020 роках;

Михайло Штекель, журналіст Радіо Свобода в Одесі.