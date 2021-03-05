Суддя у справі Стерненка відмовився брати самовідвід

Головуючий суддя у справі активіста Сергія Стерненка Віктор Кічмаренко відмовився брати самовідвід – можливість таких дій висловив один з адвокатів активіста Масі Найєм. Кічмаренко очолює суддівську колегію, яка розглядає справу про загибель в травні 2018 року одного з нападників на Стерненка Івана Кузнєцова.

Найєм запропонував судді, який також є головою Приморського районного суду, взяти самовідвід через можливий тиск на нього. 25 лютого на загальних зборах судді Приморського районного суду звернулись з повідомленням про втручання в діяльність судових органів щодо здійснення правосуддя до Вищої ради правосуддя і до генерального прокурора. За словами Найєма, якщо Кічмаренко відчуває тиск на нього та не зможе бути через це об’єктивним, той має взяти самовідвід.

Суддя відмовився це робити і зазначив, що говорячи про тиск, йшлось про заяви представників виконавчої і законодавчої влади, зокрема міністра і народних депутатів, які критикували роботу суду в частині винесення вироку Сергію Стерненку.

«Не йдеться про критику вироку з боку активістів чи громадськості», – наголосив він.

Захист Стерненка також подав клопотання про звільнення активіста з-під варти – з 23 лютого він перебуває в СІЗО, за рішенням судді Приморського суду Віктора Попревича. Той визнав його винним у розбої, викраденні людини і зберіганні зброї та засудив на 7 років і 3 місяці із конфіскацією половини майна. Захист Стерненка вже подав апеляцію на це рішення і, за словами адвоката Андрія Писаренка, активіста мають випустити з СІЗО – вирок суду першої інстанції не набрав законну силу та його виконання має бути поставлене «на паузу». Попередню міру запобіжного заходу, грошову заставу, Попревич відмінив та присудив повернути гроші активісту.

Писаренко вимагав, щоби клопотання негайно розглядав Кічмаренко, який також може виконувати обов’язки слідчого судді Приморського суду. «Такі клопотання мають розглядатися негайно, тому що людина незаконно утримується проти її волі просто тут, зараз в суді», – заявив адвокат.

Після юридичної дискусії Кічмаренко зробив перерву, щоб клопотання могли подати до канцелярії суду на випадкового слідчого судді. Справу отримав слідчий суддя Дмитро Осік, який також відмовився розглядати клопотання. За його словами, його мають розглядати в Малиновському районному суді – до нього географічно нпдлежить одеський слідчий ізолятор. Адвокат Віталій Коломієць заявив Радіо Свобода, що вони будуть подавати нове клопотання, а також оскаржувати відмову Осіка братись за розгляд справи.

Через клопотання і перерви сторони майже не досліджували письмові докази обвинувачення – на цьому етапі зараз перебуває справа про буцімто навмисне вбивство Сергієм Стерненком нападника Івана Кузнецова.

На судді були присутні перша і друга дружини Кузнецова – Ольга і Олеся Кузнецови. Також на засідання вперше приїхав його колишній товариш по службі Артур Некульцяну – вони разом служили у 25-ій повітряно десантній бригаді з 2007 по 2009 роки.

Відповідаючи на запитання журналістів, Некульцяну висловив припущення, що Кузнецов міг виконати чиєсь прохання та поговорити із Стерненком, але не став би одразу його бити. Це припущення викликало обурення дівчини Стерненка Наталі Усатенко, яка була разом із активістом під час нападу. «Він одразу вдарив у голову», – заявила вона. Некульцяну заявив, що його там не було, але якщо б Кузнецов йшов вбивати Стерненка, то взяви би із собою зброєю, а якщо б бив – «то Стерненко вже б не встав».

Сергій Стерненко відкидає звинувачення, які йому висувають. У день вироку 23 лютого, в справі про викрадення, і 27 лютого люди масово вийшли на вулиці на підтримку Стерненка і за справедливий суд в Україні.