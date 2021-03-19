Захист Стерненка заявив відвід судді через некомпетентність. Той відмовив

Адвокат Сергія Стерненка Андрій Писаренко заявив відвід судді Віктору Кічмаренко – той є головою колегії, що розглядає справу про навмисне вбивство Сергієм Стерненком Івана Кузнецова. За словами активіста, йому довелося вдатися до самооборони під час нападу.

За словами адвоката Писаренка, суддя Кічмаренко порушив принцип компетентності, ігнорував конвенційне право на свободу людини і повідомляв завідомо неправдиві відомості. Йдеться про відмову судді одразу і негайно розглянути клопотання захисту Стерненка про необхідність звільнити обвинуваченого в залі суду з-під варти.

23 лютого Стерненко був засуджений за розбій і викрадення людини і зараз перебуває в СІЗО. Захист подав апеляцію на це рішення і вимагає зупинити виконання вироку і відпустити Стерненка з-під варти.

Писаренко заявив, що оскільки 5 березня Кічмаренко не розглянув їхнє клопотання, він проігнорував право на свободу людини. Пізніше його рішення не розглядати клопотання викликало обурення багатьох людей, наголосив Писаренко, тому суддя може відчувати їхнє погане відношення.

Колегія суддів не погодилася із доводами захисту, і Кічмаренко залишився головуючим у справі. На засіданні 19 березня прокуратура закінчила долучення документів до справи. Двома останніми стали пояснення експерта щодо відсутності протиріч в медичних експертизах характеру поранень загиблого і довідка з лікарні, куди Стерненка відвезли після нападу. У крові активіста знайшли 0,14 проміле алкоголю. Зазначимо, що при показнику нижче 0,2 проміле в Україні та низці європейських країн дозволено бути за кермом автівки.

Захист був проти долучення документів. Стосовно довідки сам Стерненко наголосив, що для прокуратури неприпустимо доводити провину, використовуючи докази, які стосуються персональних характеристик обвинуваченого. Втім, документ все ж таки долучили. На відміну від пояснення експерта, суддя Кічмаренко наголосив, що документ буде взятий до уваги і буде використовуватись під час допиту експертів.

Це були останні докази прокуратури. Потерпілі також попросили долучити до справи моніторинг інтернет-ресурсів, які повідомляли про напад на Стерненка і загибель Івана Кузнецова. На наступному засіданні суд розпочне допит свідків, а перед тим огляне речові докази у справі – ніж і годинник Стерненка. Брати участь у засіданнях буде новий прокурор – Ірина Купріна. Вона почала займатися цією справою з 12 березня 2021 року. Двоє попередніх прокурорів, Юрій Бачинський та Ігорь Піщевята, перебувають на лікарняному.

У той же день 19 березня суддя Приморського суду Лариса Єршова відмовила в задоволенні клопотання захисту Стерненка про звільнення активіста з СІЗО до розгляду апеляційної скарги на семирічний вирок активісту за викрадення людини і розбій.