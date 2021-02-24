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24 лютого 2021, Київ 08:52
Фотогалереї

«Стерненку волю»: акція під Офісом президента у Києві (фоторепортаж)

23 лютого біля Офісу президента в Києві відбулася акція протесту #СтерненкуВолю через вирок одеському активісту Сергію Стерненку. Радіо Свобода транслювала подію наживо.

Учасники акції на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка анонсували безстроковий протест. Активісти заявили, що протест почнеться о 12:00 27 лютого і триватиме до звільнення «всіх політв’язнів», включно зі Стерненком.

23 лютого Приморський суд Одеси визнав громадського активіста Сергія Стерненка винним у справі про викрадення. Його засудили загалом до семи років ув’язнення і трьох місяців та конфіскації половини наявного майна за обвинуваченням у розбої. Він відкидає звинувачення та планує оскаржити вирок.

У Києві біля Офісу президента, за даними поліції, зібралися кілька тисяч людей на підтримку активіста Сергія Стерненка
1 У Києві біля Офісу президента, за даними поліції, зібралися кілька тисяч людей на підтримку активіста Сергія Стерненка
Вулицю Банкову було перекрито.&nbsp;Протестувальники вимагали звільнити Сергія Стерненка і вигукували правоохоронцям&nbsp;&laquo;Пропускай&raquo;
2 Вулицю Банкову було перекрито. Протестувальники вимагали звільнити Сергія Стерненка і вигукували правоохоронцям «Пропускай»
Згодом між учасниками акції та правоохоронцями відбулися сутички
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Згодом між учасниками акції та правоохоронцями відбулися сутички
Учасники акції вимагали пропустити їх до будівлі Офісу президента, куди правоохоронці перекрили прохід
4 Учасники акції вимагали пропустити їх до будівлі Офісу президента, куди правоохоронці перекрили прохід
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Поліція заявила про 17 затриманих після сутичок під Офісом президента &nbsp;
7 Поліція заявила про 17 затриманих після сутичок під Офісом президента
 
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​&laquo;Поліцейські миттєво реагують на всі спроби провокацій та сутичок. Під час штовханини учасники акції застосували газові балончики та кидали у правоохоронців фаєри. У результаті 17 активних учасників, які порушували правопорядок, доставили до управління поліції&raquo;, &ndash; заявили у поліції
9 ​«Поліцейські миттєво реагують на всі спроби провокацій та сутичок. Під час штовханини учасники акції застосували газові балончики та кидали у правоохоронців фаєри. У результаті 17 активних учасників, які порушували правопорядок, доставили до управління поліції», – заявили у поліції
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За даними силовиків, кілька поліцейських отримали опіки очей
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За даними силовиків, кілька поліцейських отримали опіки очей
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​Червоний Хрест повідомляв про понад 10 постраждалих внаслідок сутичок між силовиками та активістами
15 ​Червоний Хрест повідомляв про понад 10 постраждалих внаслідок сутичок між силовиками та активістами
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Правоохоронці відкрили провадження за статтею 342 Кримінального кодексу України (опір представникові правоохоронних органів)
19 Правоохоронці відкрили провадження за статтею 342 Кримінального кодексу України (опір представникові правоохоронних органів)
Акції протесту на підтримку Сергія Стерненка відбулися також в інших містах України&nbsp;
20 Акції протесту на підтримку Сергія Стерненка відбулися також в інших містах України 
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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