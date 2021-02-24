23 лютого біля Офісу президента в Києві відбулася акція протесту #СтерненкуВолю через вирок одеському активісту Сергію Стерненку. Радіо Свобода транслювала подію наживо.

Учасники акції на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка анонсували безстроковий протест. Активісти заявили, що протест почнеться о 12:00 27 лютого і триватиме до звільнення «всіх політв’язнів», включно зі Стерненком.



23 лютого Приморський суд Одеси визнав громадського активіста Сергія Стерненка винним у справі про викрадення. Його засудили загалом до семи років ув’язнення і трьох місяців та конфіскації половини наявного майна за обвинуваченням у розбої. Він відкидає звинувачення та планує оскаржити вирок.