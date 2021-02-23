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23 лютого 2021, Київ 20:34
Новини | Політика

Львівська облрада: вирок суду активісту Стерненку – несправедливий і необґрунтований

23 лютого Приморський суд Одеси визнав громадського активіста Сергія Стерненка винним у справі про викрадення й засудив до понад 7 років ув’язнення

Депутати Львівської обласної ради під час сесії ухвалили звернення до президента України, генерального прокурора, Верховної Ради та уповноваженої Верховної Ради з прав людини щодо обвинувального вироку у справі одеського активіста і блогера Сергія Стерненка.

Вирок Приморського районного суду Одеси обранці вважають несправедливим і необґрунтованим.

У депутатському зверненні мовиться, що «обвинувальний акт базувався на свідченнях керівника Одеського відділення проросійської партії «Родіна» Сергія Щербича. Це чергова демонстрація того, що судова система в Україні перетворилася на знаряддя тиску та усунення незручних для влади людей, зазначають депутати.

Сергію Стерненку присудили 7 років в'язниці. Відео з суду
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Сергію Стерненку присудили 7 років в'язниці. Відео з суду

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Депутати Львівської облради вважають, що лише реформа судової системи дозволить відновити справедливість і довіру людей до суддів.

Обранці вимагають забезпечити об’єктивний і неупереджений розгляд справи Сергія Стерненка апеляційною інстанцією, а також негайного напрацювання та впровадження судової реформи в Україні.

Ввечері у Львові на площі Ринок львів’яни зберуться на акцію «Сьогодні – його, а завтра – всіх нас» на підтримку Стерненка і з вимогою справедливого розгляду справи.

23 лютого Приморський суд Одеси визнав громадського активіста Сергія Стерненка винним у справі про викрадення. Його засудили загалом до семи років ув’язнення і трьох місяців та конфіскації половини наявного майна за обвинуваченням у розбої. Він відкидає звинувачення та планує оскаржити вирок.

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