Сергію Стерненку присудили 7 років в'язниці. Відео з суду

Приморський суд Одеси визнав громадського активіста Сергія Стерненка винним у справі про викрадення. Його засудили загалом до 7 років ув’язнення і 3 місяців та конфіскації половини наявного майна за обвинуваченням у розбої.



Активісти зустріли рішення суду вигуками «Ганьба». Підтримати Стерненка до Одеси приїхали, серед інших, колишня очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун та екснардеп Володимир Парасюк.



Після оголошення вироку активісти намагалися не дати поліції вивезти Стерненка з будівлі суду. Між ними та правоохоронцями відбулися сутички.