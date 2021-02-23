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24 лютого 2021, Київ 02:43
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Справа Стерненка. Відео сутичок під Офісом президента

Справа Стерненка. Відео сутичок під Офісом президента
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Справа Стерненка. Відео сутичок під Офісом президента

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Біля Офісу президента України в Києві 23 лютого відбулася акція протесту через вирок одеському активісту Сергію Стерненку. Її учасники намагалися пройти до будівлі Офісу президента, утім, правоохоронці заблокували вхід. Внаслідок цього виникла сутичка між мітингувальниками та поліцейськими. Поліція заявила про 17 затриманих осіб.

23 лютого Приморський суд Одеси визнав громадського активіста Сергія Стерненка винним у справі про викрадення. Його засудили загалом до семи років ув’язнення і трьох місяців та конфіскації половини наявного майна за обвинуваченням у розбої. Він відкидає звинувачення та планує оскаржити вирок. В українських містах почалися акції протесту.

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