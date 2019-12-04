Заступник голови ОП прокоментував аудіозапис розмови з активістом, через яку той переховується

Заступник голови офісу президента України Андрій Смирнов прокоментував оприлюднений аудіозапис розмови із Романом Ратушним, що виступає проти забудови Протасового яру у Києві, де, як стверджує активіст, той йому погрожував.

У відповіді на запит Радіо Свобода Андрій Смирнов підтвердив факт такої розмови у сквері на вулиці Інститутській у серпні цього року, зазначивши: «голос на аудіозапису, який опублікований в інтернеті, схожий на мій голос».

За словами чиновника, у розмові він брав участь як адвокат і мав на меті знайти можливість мирного врегулювання конфлікту, що виник між активістами та забудовником.

«Під час моєї зустрічі з Ратушним Р. я попередив останнього, що не представляв та не буду представляти інтереси забудовника в подальшому під час конфлікту з активістами, а моя зустріч є першою та останньою з ним. Жодного відношення до конфлікту я не маю, судовий або інший юридичний супровід у вказаній ситуації ні я, ні мої колеги-адвокати, з якими я працював до призначення на посаду (заступника голови офісу президента – ред.), не мають, а публічне затягування мене в конфліктну ситуацію, стороною якої я не є і не був, є нечистоплотною спробою окремої особи привернути увагу до себе та конфлікту з забудовником», – зазначив Смирнов.

Аудіозапис, про який йдеться, опублікували на сторінці «Захистимо Протасів яр» 11 листопада.

Там, зокрема, є такі репліки: «Романе, ви недооцінюєте просто дніпропетровських бізнесменів. Я вам серйозно кажу ... Я не хочу стрілянини, воно мені не потрібно»; «Я не знаю, хто прийде до вас далі».

Конфлікт щодо зведення трьох 40-поверхівок у Протасовому яру у Києві між забудовником ТОВ «Дайтона груп» та мешканцями навколишніх будинків триває від травня цього року: активісти проводили демонстрації та велопробіги і через суд домоглися рішення про припинення будівництва.

Наприкінці вересня представник ініціативної групи проти забудови Роман Ратушний заявив, що змушений переховуватись через погрози, не користується мобільним телефоном та не живе вдома, тому що має інформацію, що за будинком стежать.

За словами Ратушного, у серпні йому усно погрожував Андрій Смирнов, а у коментарях до посту на фейсбуці користувач Gennady Korban писав Ратушному пропозицію «з’їздити на фронт разом з другом Рудиком». Йдеться про зникнення у 2014 році тодішнього голови Держземагентсва Сергія Рудика, який пізніше звинувачував у цьому Геннадія Корбана. Корбан, у свою чергу, у коментарі руху «Чесно» заперечив, що йдеться про його акаунт.