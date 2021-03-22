Розмальовані стіни, свастика і розбиті двері: як відновлюватимуть Офіс президента?

Із розмальованими стінами та без дверей – так Офіс президента України виглядає після суботньої акції на підтримку активіста Сергія Стерненка.

Як довго та за скільки грошей відновлюватимуть будівлю? І чому народні депутати хочуть розглянути цю історію на позачерговому засіданні Верховної Ради та на комітеті з питань нацбезпеки і оборони?

У понеділок 22 березня біля Офісу президента небагатолюдно, але всі, хто проходить повз, звертають увагу на незвичний вигляд будівлі, вкриту після суботньої акції на підтримку Сергія Стерненка численними кольоровими написами з критикою влади та силовиків.

Хтось навіть фотографується на цьому тлі. Однак загалом перехожі на Банковій такий стан речей не схвалюють:

– Мені не подобається, що стіни розмалювали і шибки побили, вважаю, що це неправильно.

– Я проти того, що розмальовують державні інституції. Це не личить нікому. Але акція протестна, мабуть, так виражається.

– Це можна було провести більш мирно, просто зібратись, без написів «Аваков – чорт» і такі подібні.

Після суботніх подій в Управлінні державної охорони одразу ж заявили: зроблять все для того, аби винні у пошкодженні будівлі Офісу президента були покарані.

«Оцінка буде окремо дана цим подіям. Усі фото- і відеоматеріали Управління державної охорони буде надано правоохоронним органам для того, щоб вони проводили слідчо-оперативні дії і були винні покарані», – наголосив тоді начальник Управління державної охорони Сергій Рудь.

За фактом пошкодження будівлі Офісу президента поліція вже відкрила кримінальне провадження: хоче притягнути порушників до відповідальності за статтею «хуліганство» (вона передбачає до семи років позбавлення волі).

До слова, як висловився заступник міністра МВС Антон Геращенко, «зацікавленим у провокаціях і насильстві під час суботніх протестів» може бути п’ятий президент України Петро Порошенко.

У «Європейській солідарності» це заперечують та вимагають від влади вибачень і спростувань таких закидів на адресу лідера партії.

Тим часом у «Слузі народу» пропонують комітету з нацбезпеки заслухати силовиків щодо подій, які відбулись в день народження Сергія Стерненка біля Офісу президента.

«Звичайно, те, що сталося, на цих вихідних, виглядає уже, як мінімум, некрасиво, на жаль. Я звернулася до голови комітету, щоб заслухати Службу безпеки України щодо цього питання на комітеті», – розповіла у коментарі Радіо Свобода заступниця голови комітету з питань нацбезпеки і оборони, «слуга народу» Мар'яна Безугла.

Пошкодження будівлі Офісу президента може стати і однією з тем позачергового засідання Верховної Ради. Це – теж ініціатива монобільшості.

«Депутатів турбує такий несподіваний суботній перфоманс. Точно потрібно дати цьому і правову оцінку (її мають дати правоохоронні органи), і економічно-реставраційну оцінку (Державне управління справами), і ми хочемо дати політичну оцінку, наші депутати (не бачу у цьому нічого дивного)», – зазначив у коментарі Радіо Свобода перший заступник голови фракції монобільшості та голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

За його словами, одним із наслідків розгляду цього питання у парламенті може стати прохання до силовиків частіше, ніж в інших справах, звітувати про результати розслідування.

«Це більше звернення уваги і суспільства, і самих силовиків на це питання, щоб вони з цією справою обходилися ретельніше, ніж з іншими, і надавали депутатам (а значить і суспільству) відповідну інформацію про перебіг розслідування», – пояснює Корнієнко.

Тим часом у Державному управлінні справами порахували: аби повернути будівлю Офісу президента до нормального стану, знадобиться щонайменше 2 мільйони гривень.

А в самому ОП додають: цифра ще не є остаточною.

«Усе це перетворилося на дуже потужну і брутальну акцію, яка зруйнувала фактично пам'ятку архітектури. Попередня оцінка вартості всього цього – близько 2 мільйонів гривень. Зараз це буде уточнюватись, а потім протягом тижня-двох нам доведеться це все прибрати», – говорить антикризовий радник голови ОП Михайло Подоляк.

Однак, у клінінгових компаніях запевняють: це можна зробити за значно менші кошти.

Подібної думки і звичайні громадяни, з якими поспілкувалось Радіо Свобода:

– Я не знаю, скільки платять людям за те, що вони стіни миють і вікна, але два мільйона, по-моєму, забагато.

– Я думаю, це трішки менше коштує відмити такі стіни.

– Ну до мільйона це може коштували, але ніяк не два. Просто вирішили знову відмити гроші, я так вважаю.

А от представники влади так не вважають.

«Давайте тут розрізняти оцінки приватних компаній щодо конкретної окремої діяльності щодо миття, наприклад, Я думаю, що тут, коли була ця оцінка з боку Офісу президента, Державного управління справами, там оцінювався якось комплексно ремонт, і, я впевнений, що тут точно ніхто заробляти на цьому не буде. І, знову ж таки, одна з фірм, яка почала розповсюджувати цю інформацію по своїй ціні, вона афілійована з партією-організатором цього заходу», – говорить перший заступник голови фракції монобільшості та голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

Як довго може тривати відновлення будівлі Офісу президента? Відповісти на це запитання не можуть наразі навіть ті, хто цим безпосередньо займатиметься.

Наразі перший етап робіт з відновлення будівлі розпочався: уже зняли деякі з розмальованих та побитих дверей, а також спробували прибрати частину написів, зокрема свастику.

До речі, правозахисники наголошують: нацистська символіка з'явилась на будівлі Офісу президента після завершення акції і була провокацією.

А що думаєте з приводу розмальованих стін Офісу президента ви?