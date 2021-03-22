Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
22 березня 2021, Київ 21:06
Фотогалереї

На Банковій розпочали очистку стін Офісу президента – фоторепортаж

22 березня прибиральники розпочали очистку розфарбованих стін будівлі Офісу президента у Києві, передає кореспондент Радіо Свобода. Як пояснили на місці, сьогодні лише тестовий день. Від завтра компанія, яка займається прибиранням, продовжить активніше чистити стіни Офісу президента із залученням більшої кількості команд. Під час акції у суботу, 20 березня, на підтримку ув'язненого активіста Сергій Стерненка протестувальники розмалювали написами частину фасаду будівлі, розбили кілька шибок, та закидали її фальшфаєрами. Поліція відкрила провадження за статтею про хуліганство, одну людину затримали. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що акція протесту перетворилася на прояв вандалізму. В пресслужбі Офісу президента України повідомили Радіо Свобода, що збитки від пошкодження будівлі офісу оцінили орієнтовно в два мільйони гривень, за висновком Державного управління справами.
Стіни Офісу президента України розписали під час акції на підтримку громадського активіста Сергія Стерненка 20 березня 2021 року
1 Стіни Офісу президента України розписали під час акції на підтримку громадського активіста Сергія Стерненка 20 березня 2021 року
В Офісі президента засудили дії учасників акції і заявили, що на відновлення будівлі доведеться витратити 2 мільйони гривень &ndash; такі підрахунки зробило Державне управління справами
2 В Офісі президента засудили дії учасників акції і заявили, що на відновлення будівлі доведеться витратити 2 мільйони гривень – такі підрахунки зробило Державне управління справами
Ще в неділю, 21 березня, комунальники приступили до прибирання території, а центральні двері в будівлю демонтували для ремонту. У них&nbsp;розбиті шибки
3 Ще в неділю, 21 березня, комунальники приступили до прибирання території, а центральні двері в будівлю демонтували для ремонту. У них розбиті шибки
У понеділок, 22 березня, фахівці розпочали очистку гранітної частини будівлі від фарби
4 У понеділок, 22 березня, фахівці розпочали очистку гранітної частини будівлі від фарби
Як передає кореспондент Радіо Свобода, спочатку фахівці наносять хімічний розчин на розмальовані місці, пізніше наклеюють плівку
5 Як передає кореспондент Радіо Свобода, спочатку фахівці наносять хімічний розчин на розмальовані місці, пізніше наклеюють плівку
Через пів години працівники приступили до безпосереднього очищення
6 Через пів години працівники приступили до безпосереднього очищення
Як повідомили прибиральники, нині це був лише тест. Від завтрашнього дня компанія приступить до очистки більш активно
7 Як повідомили прибиральники, нині це був лише тест. Від завтрашнього дня компанія приступить до очистки більш активно
8
9
Зображення 16x9

Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG