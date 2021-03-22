На Банковій розпочали очистку стін Офісу президента – фоторепортаж

22 березня прибиральники розпочали очистку розфарбованих стін будівлі Офісу президента у Києві, передає кореспондент Радіо Свобода. Як пояснили на місці, сьогодні лише тестовий день. Від завтра компанія, яка займається прибиранням, продовжить активніше чистити стіни Офісу президента із залученням більшої кількості команд. Під час акції у суботу, 20 березня, на підтримку ув'язненого активіста Сергій Стерненка протестувальники розмалювали написами частину фасаду будівлі, розбили кілька шибок, та закидали її фальшфаєрами. Поліція відкрила провадження за статтею про хуліганство, одну людину затримали. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що акція протесту перетворилася на прояв вандалізму. В пресслужбі Офісу президента України повідомили Радіо Свобода, що збитки від пошкодження будівлі офісу оцінили орієнтовно в два мільйони гривень, за висновком Державного управління справами.