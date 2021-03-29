Пошкоджені двері ОПУ відправляють на реставрацію, щоб зекономити – Мендель

Пошкоджені під час акції протесту на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка 20 березня двері Офісу президента сьогодні відправляють на реставрацію задля економії коштів, повідомила в Instagram речниця президента України Юлія Мендель.

«Реставрувати двері значно дешевше, ніж купити нові. Офіс президента не буде віддавати жодні пошкоджені частини будівлі на будь-які виставки, оскільки не вважає ці речі об’єктами мистецтва, а ставиться до всіх пошкоджень як до доказів вандалізму», – написала Мендель.

Вона назвала пошкодження вандалізмом, за який має бути відповідальність.

«За цей вандалізм точно має бути відповідальність. Хто намагався підпалити державний герб України на табличці на вході в Офіс президента, ламав двері та вікна і малював свастику на стіні – кожен повинен відповісти за законом за те, що зробив, в тій мірі, як зробив», – зазначила Мендель.

Акція на підтримку Сергія Стерненка, під час якої пошкодили двері, відбулася ввечері 20 березня під будівлею Офісу президента України на вулиці Банковій у Києві.

Під час акції була розмальована написами протестувальників частина фасаду будівлі і розбиті кілька шибок, а будівлю закидали фальшфаєрами.

Поліція Києва відкрила провадження за статтею про хуліганство. Станом на 26 березня поліція повідомляла про складені протоколи на чотирьох людей у зв’язку з акцією. Раніше стало відомо, що двом із них – ветеранам Владу Сорду (Владиславу Гранецькому-Стафійчуку) та Євгену Строканю – суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Сьогодні також суд відправив і активіста, лідера ініціативи «Захистимо Протасів яр» Романа Ратушного під домашній арешт.

ДУС оцінило відновлювальні роботи у два мільйони гривень. Журналісти та активісти, що промоніторили ціни столичних клінінгових компаній на роботи з відновлення будівлі Офісу президента, заявили, що все можна прибрати в рази дешевше. Пізніше в ОПУ заявили, що «ДУС вибиратиме компанії, що мають спроможності виконати необхідні роботи й вартість послуг яких буде найменшою».