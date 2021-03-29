Печерський суд відправив активіста Ратушного під домашній арешт

Печерський райсуд Києва на засіданні 29 березня обрав запобіжний захід за підозрою у хуліганстві громадському активісту, лідеру ініціативи «Захистимо Протасів яр» Роману Ратушному.

Ратушного відправили під цілодобовий домашній арешт.

24 березня активіст, голова ініціативи «Захистимо Протасів Яр» Роман Ратушний повідомив увечері 24 березня, що поліція повідомила йому про підозру після участі в акції під Офісом президента.

Він пов’язав підозру зі своєю боротьбою проти забудови Протасового Яру в Києві.

Акція на підтримку ув’язненого громадського активіста Сергія Стерненка відбулася ввечері 20 березня під будівлею Офісу президента України на вулиці Банковій у Києві. Учасники вимагали також провести судову реформу.

Під час акції була розмальована написами протестувальників частина фасаду будівлі і розбиті кілька шибок, а будівлю закидали фальшфаєрами. Банкова кілька діб ліквідовує пошкодження.

Поліція Києва відкрила провадження за статтею про хуліганство. За повідомленням прихильників Стерненка, поліція повідомила про підозру в хуліганстві з різною кваліфікацією щонайменше чотирьом людям у зв’язку з суботньою акцією.

Двом із них – ветеранам Владу Сорду (Владиславу Гранецькому-Стафійчуку) та Євгену Строканю – суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.