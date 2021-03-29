Комітет Верховної Ради рекомендує підтримати постанову про засудження подій під Офісом президента

Члени комітету з питань правоохоронної діяльності підтримали проєкт постанови Верховної Ради «Про засудження подій, що відбулися 20 березня 2021 року біля Офісу Президента України». Відповідне рішення вони ухвалили 29 березня, повідомляє сайт парламенту.

Проєкт презентував народний депутат від «Слуги народу» Олександр Бакумов. «За» висловилися 16 членів комітету, «проти» – двоє, троє утрималися.

Згідно з текстом постанови, народні депутати «засуджують будь-які спроби підміни цивілізованого виявлення незгоди з діями влади насильством та наругою над державними символами».

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За словами Бакумова, автори – група депутатів на чолі з головою фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією – «вважають, що дії протестувальників були спрямовані на «підрив державності» і парламент має відреагувати на події 20 березня поточного року під Офісом президента».

Документ передбачає доручення Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки України та Державному бюро розслідувань «забезпечити швидке, повне та неупереджене розслідування та надати юридичну оцінку подій» під Офісом президента, перевірити причетність політичних партій до їх організації та «забезпечити притягнення винних осіб до відповідальності».

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«Слуга народу» повідомила 21 березня, що ініціює позачергове засідання Верховної Ради через події біля Офісу президента 20 березня, де проходила акція на підтримку ув’язненого активіста Сергія Стерненка.

Акція на підтримку Стерненка відбулася ввечері 20 березня під будівлею Офісу президента України на вулиці Банковій у Києві.

Під час акції була розмальована написами протесту частина фасаду будівлі і розбиті кілька шибок, а будівлю закидали фальшфаєрами.

Поліція Києва відкрила провадження за статтею про хуліганство, кільком людям повідомили про підозру і обрали запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.