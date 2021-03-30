Рада ухвалила постанову про засудження подій 20 березня під ОПУ

Верховна Рада України у вівторок ухвалила постанову про засудження подій, що відбулися 20 березня біля Офісу президента України. За це рішення проголосували 237 народних депутатів із 278-ми зареєстрованих в сесійній залі.

Відповідно до постанови, Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки та Державне бюро розслідувань мають забезпечити швидке, повне та неупереджене розслідування, надати юридичну оцінку подіям на Банковій. Також ці відомства мають визначити ступінь вини учасників, організаторів та «замовників події» у завданні матеріальної шкоди державному майну України, а також забезпечити притягнення винних до відповідальності.

Згідно з текстом постанови, народні депутати «засуджують будь-які спроби підміни цивілізованого виявлення незгоди з діями влади насильством та наругою над державними символами».

Щотижнево МВС, СБУ та ДБР мають надавати парламентському комітету з питань правоохоронної діяльності актуальну інформацію щодо ходу розслідування цих подій.

Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Акція на підтримку Сергія Стерненка відбулася ввечері 20 березня під будівлею Офісу президента України на вулиці Банковій у Києві. Під час акції була розмальована написами протестувальників частина фасаду будівлі і розбиті кілька шибок, а будівлю закидали фальшфаєрами. За даними Нацполіції, на сьогодні у справі про події біля Офісу президента слідчими повідомлено про підозру сімом особам.

ДУС оцінило відновлювальні роботи для ОПУ у два мільйони гривень. Журналісти та активісти, що промоніторили ціни столичних клінінгових компаній на роботи з відновлення будівлі Офісу президента, заявили, що все можна прибрати в рази дешевше. Пізніше в ОПУ заявили, що «ДУС вибиратиме компанії, що мають спроможності виконати необхідні роботи й вартість послуг яких буде найменшою».