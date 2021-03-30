Зображення свастики на стінах ОПУ з’явилося після акції протесту – Клименко

Зображення свастики на стінах Офісу президента з’явилося після завершення акції протесту 20 березня, заявив під час виступу у Верховній Раді голова Національної поліції Ігор Клименко.

«Щодо свастики, яку намалювали на стіні Офісу президента – символ, справді, з’явився вже після завершення акції, о 23:35, і ми встановили цю особу», – сказав Клименко.

Він додав, що не розкриватиме деталі щодо особи, «поки належним чином не будуть оформлені всі процесуальні документи».

Акція на підтримку Сергія Стерненка відбулася ввечері 20 березня під будівлею Офісу президента України на вулиці Банковій у Києві. Під час акції була розмальована написами протестувальників частина фасаду будівлі і розбиті кілька шибок, а будівлю закидали фальшфаєрами. Пізніше з’явилися повідомлення, що на будівлі серед інших зображень і написів з’явилася заборонена нацистська свастика. Очільниця «Центру громадянських свобод», координаторка «Євромайдан SOS», правозахисниця Олександра Матвійчук назвала це спланованою провокацією. Вона заявила із посиланням на фото- і відеоматеріали, що на момент офіційного проведення акції даної символіки на будівлі Офісу президента зафіксовано не було.

За даними Нацполіції, на сьогодні у справі про події біля Офісу президента 20 березня слідчими повідомлено про підозру сімом особам.

ДУС оцінило відновлювальні роботи для ОПУ у два мільйони гривень. Журналісти та активісти, що промоніторили ціни столичних клінінгових компаній на роботи з відновлення будівлі Офісу президента, заявили, що все можна прибрати в рази дешевше. Пізніше в ОПУ заявили, що «ДУС вибиратиме компанії, що мають спроможності виконати необхідні роботи й вартість послуг яких буде найменшою».