У ДБР кажуть: немає даних, що депутати чи політики закликали до погромів на Банковій

Державне бюро розслідувань не встановило фактів закликів політиків або депутатів до погромів на акції біля Офісу президента 20 березня, заявив виконувач обов’язків директора ДБР Олексій Сухачов у вівторок у Верховній Раді.

«ДБР у взаємодії з СБУ та Нацполіцією провели оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення учасників неправомірних дій. За результатами – не виявлено фактів закликів до погромів чи інших протиправних дій з боку народних депутатів або представників політичних сил. Також слідчі ДБР вивчають, чи була належно забезпечена охорона громадського порядку під час проведення даної акції. За наслідками цього буде надано юридичну оцінку і за наявності підстав – забезпечено притягнення винних осіб до відповідальності», – сказав Сухачов.

За його словами, наразі до ДБР не надходили будь-які заяви чи повідомлення про вчинення кримінальних правопорушень на Банковій 20 березня.

Акція на підтримку Сергія Стерненка відбулася ввечері 20 березня під будівлею Офісу президента України на вулиці Банковій у Києві. Під час акції була розмальована написами протестувальників частина фасаду будівлі і розбиті кілька шибок, а будівлю закидали фальшфаєрами. За даними Нацполіції, на сьогодні у справі про події біля ОПУ слідчими повідомлено про підозру сімом особам.

30 березня Верховна Рада у своїй постанові засудила події, що відбулися 20 березня біля Офісу президента України.