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07 квітня 2021, Київ 20:11
Новини | Політика

У ДУС розповіли, яка орієнтовна вартість ремонту Офісу президента після акції

Ремонт дверних блоків (9 штук) орієнтовно коштує 1 158 600 гривень, заявили у ДУС

Вартість робіт із ремонту й відновлення будівлі та прилеглої території Офісу президента, пошкодженої після акції протесту в березні, становить 1 571 610 гривень. Про це повідомили у Державному управління справами у відповідь на запит Радіо Свобода.

«За результатами проведеного експертного будівельно-технічного дослідження приватним науково-виробничим підприємством «Спектр» встановлено, що орієнтовна вартість робіт із ремонту та відновлення конструктивних елементів оздоблення фасаду, вхідної групи та прилеглої території адміністративного будинку – пам’ятки архітектури місцевого значення за адресою: місто Київ, вулиця Банкова 11, складає 1 571 610 гривень», – мовиться в повідомленні.

У ДУС зазначили, що до цієї суми входять такі витрати:

  • очищення (миття) фасаду і мощення площі – 297 200 гривень;
  • ремонт дверних блоків (9 штук) – 1 158 600 гривень;
  • ремонт вікон – 85 000 гривень;
  • непередбачувані і додаткові роботи та покриття ризиків – 30 810 гривень.
До і після: як розмалювали Офіс президента і як будівля виглядає зараз – фоторепортаж
ФОТОГАЛЕРЕЇ:

До і після: як розмалювали Офіс президента і як будівля виглядає зараз – фоторепортаж

Клінінгова компанія тиждень відмивала фасад ОП від написів. Наразі відреставрувати залишилося лише двері. 

Раніше в Офісі президента України повідомили, що крім відновлення фасаду, пошкодженого під час акції протесту на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка 20 березня, потрібен також ремонт окремих приміщень всередині будівлі президентської канцелярії.

В ОПУ запевнили, що «ДУС вибиратиме компанії, що мають спроможності виконати необхідні роботи й вартість послуг яких буде найменшою».

«Державне управління справами публічно відзвітує про всі виконані роботи», – йдеться в повідомленні.

Раніше ДУС оцінило відновлювальні роботи у два мільйони гривень.

Акція на підтримку Стерненка відбулася ввечері 20 березня під будівлею Офісу президента України на вулиці Банковій у Києві.

Під час акції була розмальована написами протестувальників частина фасаду будівлі і розбиті кілька шибок, а будівлю закидали фальшфаєрами.

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