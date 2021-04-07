У ДУС розповіли, яка орієнтовна вартість ремонту Офісу президента після акції

Вартість робіт із ремонту й відновлення будівлі та прилеглої території Офісу президента, пошкодженої після акції протесту в березні, становить 1 571 610 гривень. Про це повідомили у Державному управління справами у відповідь на запит Радіо Свобода.

«За результатами проведеного експертного будівельно-технічного дослідження приватним науково-виробничим підприємством «Спектр» встановлено, що орієнтовна вартість робіт із ремонту та відновлення конструктивних елементів оздоблення фасаду, вхідної групи та прилеглої території адміністративного будинку – пам’ятки архітектури місцевого значення за адресою: місто Київ, вулиця Банкова 11, складає 1 571 610 гривень», – мовиться в повідомленні.

У ДУС зазначили, що до цієї суми входять такі витрати:

очищення (миття) фасаду і мощення площі – 297 200 гривень;

ремонт дверних блоків (9 штук) – 1 158 600 гривень;

ремонт вікон – 85 000 гривень;

непередбачувані і додаткові роботи та покриття ризиків – 30 810 гривень.

Раніше в Офісі президента України повідомили, що крім відновлення фасаду, пошкодженого під час акції протесту на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка 20 березня, потрібен також ремонт окремих приміщень всередині будівлі президентської канцелярії.

В ОПУ запевнили, що «ДУС вибиратиме компанії, що мають спроможності виконати необхідні роботи й вартість послуг яких буде найменшою».

«Державне управління справами публічно відзвітує про всі виконані роботи», – йдеться в повідомленні.

Раніше ДУС оцінило відновлювальні роботи у два мільйони гривень.

Акція на підтримку Стерненка відбулася ввечері 20 березня під будівлею Офісу президента України на вулиці Банковій у Києві.

Під час акції була розмальована написами протестувальників частина фасаду будівлі і розбиті кілька шибок, а будівлю закидали фальшфаєрами.