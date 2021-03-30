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31 березня 2021, Київ 00:12
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Як Рада ухвалювала постанову про засудження подій 20 березня під ОПУ – відео

Як Рада ухвалювала постанову про засудження подій 20 березня під ОПУ – відео
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Як Рада ухвалювала постанову про засудження подій 20 березня під ОПУ – відео

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Верховна Рада України у вівторок ухвалила постанову про засудження подій, що відбулися 20 березня біля Офісу президента України.

За це рішення проголосували 237 народних депутатів із 278-ми зареєстрованих в сесійній залі. Акція на підтримку Сергія Стерненка відбулася ввечері 20 березня під будівлею Офісу президента України на вулиці Банковій у Києві. Під час акції була розмальована написами протестувальників частина фасаду будівлі і розбиті кілька шибок, а будівлю закидали фальшфаєрами. За даними Нацполіції, на сьогодні у справі про події біля Офісу президента слідчими повідомлено про підозру сімом особам. ДУС оцінило відновлювальні роботи для ОПУ у два мільйони гривень. Журналісти та активісти, що промоніторили ціни столичних клінінгових компаній на роботи з відновлення будівлі Офісу президента, заявили, що все можна прибрати в рази дешевше. Пізніше в ОПУ заявили, що «ДУС вибиратиме компанії, що мають спроможності виконати необхідні роботи й вартість послуг яких буде найменшою».​

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