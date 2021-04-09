Стерненка і Демчука відпустили з СІЗО під домашній арешт

Одеський апеляційний суд відправив Сергія Стерненка і Руслана Демчука під цілодобовий домашній арешт – із 23 лютого вони перебували в Одеському слідчому ізоляторі. Цю міру запобіжного заходу їм обрав суддя Приморського суду Віктор Попревич після оголошення обвинувального вироку у справі про розбій і викрадення людини в 2015 році.

Сам вирок буде розглядатися в апеляції 16 квітня – обвинувачені отримали по 7 років і 3 місяці тюрми.

Рішення перевести обвинувачених під домашній арешт 9 квітня ухвалила суддя Альбіна Кадегроб.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, адвокати долучили до справи 27 заяв народних депутатів, які заявили про готовність взяти Сергія Стерненка на поруки, але суддя залишила заяви без задоволення. Чотири народних депутати навіть приїхали на засідання – це Соломія Бобровська, Яна Зінкевич, Влада Булах і Роман Лозинський.

Раніше адвокати Сергія Стерненка і Руслана Демчука подавали кілька клопотань, суть яких полягає в необхідності звільнити обох обвинувачених з-під варти. За словами адвокатів, суддя Попревич перевищив свої повноваження і не обґрунтував своє рішення обрати максимально суворий запобіжний захід – тримання в СІЗО.

Суддя окремо попросила адвокатів не обговорювати суть самого вироку і закликала говорити виключно про законність застосування кримінально-процесуальної норми про обрання запобіжного заходу. Онлайн-трансляцію суддя не дозволила.

«У своєму рішенні суддя Попревич, зокрема, посилається на статтю 200 Кримінально-процесуального кодексу. Проте там говориться, що ініціювати запобіжний захід має прокуратура. Але ж вони його не ініціювали. По-друге, у вироку немає дати закінчення міри запобіжного заходу – сказано, що вона діє доти, поки вирок не набуде законної сили. А якщо він набуде чинності через 5 років? У статті 203 Кримінально-процесуального кодексу написано, що запобіжний захід закінчується, коли закінчується його термін. Але тут дата не вказана», – наголосив адвокат Масі Найєм.

Єдиним аргументом суворої запобіжної міри є серйозність і тяжкість злочину, в якому обвинувачується Стерненко, додав адвокат. Він також нагадав, що Стерненко мав м’якшу міру запобіжного заходу, був на поруках народного депутата, по справі щодо більш тяжкого злочину – навмисного вбивства, в якому його обвинувачують.

Прокурор заперечувала аргументи захисту, зокрема наголошувала, що прокуратура подавала клопотання про запобіжний захід і просила саме СІЗО – в квітні і грудні 2020 року, а також в січні 2021-го. Прокурор просила долучити до справи чотири вироки Демчука по інших кримінальних справах, за які його було засуджено, але суддя відмовила і порадила подати ці документи, коли Апеляційний суд почне розглядати справу по суті.

23 лютого Приморський суд Одеси визнав громадського активіста Сергія Стерненка і Руслана Демчука винними у справі про викрадення у квітні 2015 року Сергія Щербича, який на час подій був депутатом райради на Одещині від партії «Родіна». Обвинувачені своєї провини не визнають.

Їх засудили загалом до семи років ув’язнення і трьох місяців та конфіскації половини наявного майна за обвинуваченням у розбої. Засудження активісти викликало масові протести в Києві та кількох містах країни.

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