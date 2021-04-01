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01 квітня 2021, Київ 16:01
Новини | Політика

Суд обрав запобіжний захід ще двом учасникам акції під ОПУ

Гаджимурадова і Лісовця підозрюють у підпалі таблички «Президент України»

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту ще двом учасникам акції 20 березня біля Офісу президента – Давиду Гаджимурадову і Артему Лісовцю. Про це повідомили в коментарі Радіо Свобода у пресслужбі суду.

Гаджимурадова і Лісовця підозрюють у підпалі таблички «Президент України». Підозрювані заперечують свою причетність до цього.

Акція на підтримку Стерненка відбулася ввечері 20 березня під будівлею Офісу президента України на вулиці Банковій у Києві.

Під час акції була розмальована написами протесту частина фасаду будівлі і розбиті кілька шибок, а будівлю закидали фальшфаєрами.

Поліція Києва відкрила провадження за статтею про хуліганство, кільком людям повідомили про підозру і обрали запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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