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31 березня 2021, Київ 09:20
Фотогалереї

До і після: як розмалювали Офіс президента і як будівля виглядає зараз – фоторепортаж

Клінінгова компанія тиждень відмивала фасад Офісу президента України від написів. Наразі відреставрувати залишилося лише двері.

Акція на підтримку активіста Сергія Стерненка, під час якої пошкодили двері і розмалювали фасад будівлі Офісу президента, відбулася 20 березня, також розбили кілька шибок.

Поліція Києва відкрила провадження за статтею про хуліганство.

Державне управління справами (ДУС) оцінило відновлювальні роботи у два мільйони гривень. Журналісти та активісти, що промоніторили ціни столичних клінінгових компаній на роботи, що потрібні були для відновлення будівлі Офісу президента, заявили, що все можна прибрати в рази дешевше.

P.S.: не забудьте порухати бігунок.

Before

Розмальована та відмита табличка &laquo;Президент України&raquo;

After

Ukraine -- Presidential office washed and repaired after Sternenko support action, Kyiv, 30Mar2021
1 Розмальована та відмита табличка «Президент України»

Before

Акція на підтримку Сергія Стерненка&nbsp;відбулася ввечері 20 березня під будівлею Офісу президента України на вулиці Банковій у Києві. Під час акції була&nbsp;розмальована написами&nbsp;протестувальників частина фасаду будівлі і розбиті кілька шибок, а будівлю закидали фальшфаєрами

After

Ukraine -- Presidential office washed and repaired after Sternenko support action, Kyiv, 30Mar2021
2 Акція на підтримку Сергія Стерненка відбулася ввечері 20 березня під будівлею Офісу президента України на вулиці Банковій у Києві. Під час акції була розмальована написами протестувальників частина фасаду будівлі і розбиті кілька шибок, а будівлю закидали фальшфаєрами

Before

За даними Нацполіції, на сьогодні у справі про події біля Офісу президента слідчими повідомлено про підозру&nbsp;сімом особам

After

Ukraine -- Presidential office washed and repaired after Sternenko support action, Kyiv, 30Mar2021
3 За даними Нацполіції, на сьогодні у справі про події біля Офісу президента слідчими повідомлено про підозру сімом особам

Before

Пошкодження будівлі Офісу президента, завдані під час акції, оцінили орієнтовно в два мільйони гривень за висновком Державного управління справами.&nbsp;

After

Ukraine -- Presidential office washed and repaired after Sternenko support action, Kyiv, 30Mar2021
4 Пошкодження будівлі Офісу президента, завдані під час акції, оцінили орієнтовно в два мільйони гривень за висновком Державного управління справами. 

Before

Серед пошкоджень, які потрібно було ліквідовувати, на Банковій&nbsp;називали: заміна скла у вхідних дверях одного з під&rsquo;їздів та вікно на першому поверсі будівлі, змивання фарби з фасаду першого поверху, реконструкція дверей та внутрішнього оздоблення тамбура одного з під&rsquo;їздів через ураження фаєрами; прибирання ділянок, уражених осередками загоряння на першому поверсі та пожежею в кабінеті на другому поверсі

After

Ukraine -- Presidential office washed and repaired after Sternenko support action, Kyiv, 30Mar2021
5 Серед пошкоджень, які потрібно було ліквідовувати, на Банковій називали: заміна скла у вхідних дверях одного з під’їздів та вікно на першому поверсі будівлі, змивання фарби з фасаду першого поверху, реконструкція дверей та внутрішнього оздоблення тамбура одного з під’їздів через ураження фаєрами; прибирання ділянок, уражених осередками загоряння на першому поверсі та пожежею в кабінеті на другому поверсі

Before

Журналісти та активісти, що промоніторили ціни столичних клінінгових компаній на роботи з відновлення будівлі Офісу президента, зазначали, що все можна прибрати в рази дешевше &nbsp;

After

Ukraine -- Presidential office washed and repaired after Sternenko support action, Kyiv, 30Mar2021
6 Журналісти та активісти, що промоніторили ціни столичних клінінгових компаній на роботи з відновлення будівлі Офісу президента, зазначали, що все можна прибрати в рази дешевше
 

Before

Художня галерея &laquo;Речовий доказ&raquo;&nbsp;запропонувала&nbsp;Офісу президента викупити двері з будівлі, які розмалювали учасники акції. Потім їх планували продати на відкритому аукціоні. Проте в ОП двері арт-об&#39;єктом не вважають і відправили їх на реставрацію

After

Ukraine -- Presidential office washed and repaired after Sternenko support action, Kyiv, 30Mar2021
7 Художня галерея «Речовий доказ» запропонувала Офісу президента викупити двері з будівлі, які розмалювали учасники акції. Потім їх планували продати на відкритому аукціоні. Проте в ОП двері арт-об'єктом не вважають і відправили їх на реставрацію

Before

Роботи з відновлення розпочались у неділю 21 березня

After

Ukraine -- Presidential office washed and repaired after Sternenko support action, Kyiv, 30Mar2021
8 Роботи з відновлення розпочались у неділю 21 березня

Before

Верховна Рада України 30 березня ухвалила постанову про засудження подій, що відбулися 20 березня біля Офісу президента України. За це рішення проголосували 237 народних депутатів із 278 зареєстрованих у сесійній залі

After

Ukraine -- Presidential office washed and repaired after Sternenko support action, Kyiv, 30Mar2021
9 Верховна Рада України 30 березня ухвалила постанову про засудження подій, що відбулися 20 березня біля Офісу президента України. За це рішення проголосували 237 народних депутатів із 278 зареєстрованих у сесійній залі

Before

After

Ukraine -- Presidential office washed and repaired after Sternenko support action, Kyiv, 30Mar2021
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Before

After

Ukraine -- Presidential office washed and repaired after Sternenko support action, Kyiv, 30Mar2021
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Зображення 16x9

Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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