До і після: як розмалювали Офіс президента і як будівля виглядає зараз – фоторепортаж

Клінінгова компанія тиждень відмивала фасад Офісу президента України від написів. Наразі відреставрувати залишилося лише двері.



Акція на підтримку активіста Сергія Стерненка, під час якої пошкодили двері і розмалювали фасад будівлі Офісу президента, відбулася 20 березня, також розбили кілька шибок.

Поліція Києва відкрила провадження за статтею про хуліганство.

Державне управління справами (ДУС) оцінило відновлювальні роботи у два мільйони гривень. Журналісти та активісти, що промоніторили ціни столичних клінінгових компаній на роботи, що потрібні були для відновлення будівлі Офісу президента, заявили, що все можна прибрати в рази дешевше.



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