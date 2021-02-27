23 лютого Приморський суд Одеси визнав громадського активіста Сергія Стерненка винним у справі про викрадення. Його засудили загалом до семи років і трьох місяців ув’язнення та конфіскації половини наявного майна за обвинуваченням у розбої. Він відкидає звинувачення та планує оскаржити вирок.
Акція на підтримку Стерненка: як це було у відео
Щонайменше кілька тисяч людей 27 лютого взяли участь в акції протесту з вимогою реформування судової системи. Учасники акції вважають несправедливим вирок Сергієві Стерненку. Спершу тисячі людей зібралися під Офісом президента на вулиці Банковій у Києві, згодом прийшли до будівлі Офісу генерального прокурора. Акція тривала майже три години і завершилася близько 15:00. Активісти оголосили, що мають намір продовжити протест 9 березня, коли в Києві запланований з’їзд суддів. Міністерство внутрішніх справ подякувало «за дотримання чинного законодавства» під час суботньої акції на підтримку ув’язненого одеського активіста Сергія Стерненка під ОП.
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