Акція на підтримку Стерненка: як це було у відео

Щонайменше кілька тисяч людей 27 лютого взяли участь в акції протесту з вимогою реформування судової системи. Учасники акції вважають несправедливим вирок Сергієві Стерненку. Спершу тисячі людей зібралися під Офісом президента на вулиці Банковій у Києві, згодом прийшли до будівлі Офісу генерального прокурора. Акція тривала майже три години і завершилася близько 15:00. Активісти оголосили, що мають намір продовжити протест 9 березня, коли в Києві запланований з’їзд суддів. Міністерство внутрішніх справ подякувало «за дотримання чинного законодавства» під час суботньої акції на підтримку ув’язненого одеського активіста Сергія Стерненка під ОП.