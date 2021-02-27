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27 лютого 2021, Київ 19:44
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Акція на підтримку Стерненка: як це було у відео

Акція на підтримку Стерненка: як це було у відео
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Акція на підтримку Стерненка: як це було у відео

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Щонайменше кілька тисяч людей 27 лютого взяли участь в акції протесту з вимогою реформування судової системи. Учасники акції вважають несправедливим вирок Сергієві Стерненку. Спершу тисячі людей зібралися під Офісом президента на вулиці Банковій у Києві, згодом прийшли до будівлі Офісу генерального прокурора. Акція тривала майже три години і завершилася близько 15:00. Активісти оголосили, що мають намір продовжити протест 9 березня, коли в Києві запланований з’їзд суддів. Міністерство внутрішніх справ подякувало «за дотримання чинного законодавства» під час суботньої акції на підтримку ув’язненого одеського активіста Сергія Стерненка під ОП.

23 лютого Приморський суд Одеси визнав громадського активіста Сергія Стерненка винним у справі про викрадення. Його засудили загалом до семи років і трьох місяців ув’язнення та конфіскації половини наявного майна за обвинуваченням у розбої. Він відкидає звинувачення та планує оскаржити вирок.

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