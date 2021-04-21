Акція під ОП: апеляційний суд скасував домашній арешт Ратушного

Суддя Київського апеляційного суду Тетяна Фрич задовольнила апеляційну скаргу голови ініціативи «Захистимо Протасів Яр» Романа Ратушного та скасувала його запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Відповідне рішення вона оголосила 21 квітня після слухання.

Під час розгляду скарги адвокат Ратушного Євгенія Закревська вказала на ознаки його непричетності до правопорушень, які йому інкримінують, і зачитала перелік з понад 10 людей, готових взяти активіста на поруки.

Серед них: народний депутат від «Голосу» Ярослав Юрчишин, член цієї ж партії Сергій Притула, співкоординаторка ГО «Захистимо Протасів Яр» Юлія Бартле, поет і журналіст Дмитро Лазуткін, краєзнавець Олександр Михайлик.

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Прокуратура заперечувала проти перегляду запобіжного заходу, наполягаючи на тому, що рішення Печерського районного суду, за яким Ратушний мав цілодобово перебувати вдома і носити електронний браслет, було законним.

Зрештою суддя скасувала постанову суду першої інстанції. Відтак наразі йому не обрано запобіжний захід.

Печерський районний суд 29 березня відправив Романа Ратушного під цілодобовий домашній арешт. Його звинувачують у «хуліганстві із застосуванням зброї або іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень».

24 березня активіст, голова ініціативи «Захистимо Протасів Яр» Роман Ратушний повідомив увечері 24 березня, що поліція повідомила йому про підозру після участі в акції під Офісом президента.

Він пов’язав підозру зі своєю боротьбою проти забудови Протасового Яру в Києві.

Акція на підтримку Сергія Стерненка відбулася ввечері 20 березня під будівлею Офісу президента України на вулиці Банковій у Києві. Під час акції була розмальована написами протестувальників частина фасаду будівлі і розбиті кілька шибок, а будівлю закидали фальшфаєрами. За даними Нацполіції, на сьогодні у справі про події біля ОПУ слідчими повідомлено про підозру сімом особам. Всіх їх суд відправив під цілодобовий домашній арешт.

Учасники акції заперечують свою провину і оскаржують запобіжні заходи.

30 березня Верховна Рада у своїй постанові засудила події, що відбулися 20 березня біля Офісу президента України.