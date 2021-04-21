З України видворяють білоруського анархіста, якого переслідували на батьківщині – активісти

Співробітники Національної поліції та Служби безпеки України провели вранці 21 квітня обшук у квартирі в Києві, де мешкає білоруський анархіст Олексій Боленков, та попередили його про примусове видворення з країни. Про це білоруській службі Радіо Свобода повідомив координатор громадської організації «Без кордонів» Максим Буткевич.

У пресслужбі СБУ на запит української служби Радіо Свобода пообіцяли оприлюднити інформацію з цього приводу протягом дня. Білоруській службі правоохоронці в Києві підтвердили факт обшуку й затримання Боленкова, але відмовилися повідомити, в яку країну його планують вивезти.

Буткевич підкреслив, що на підставі судового рішення відбувся тільки обшук, а депортація обґрунтована постановою СБУ, що, за його словами, є незаконним.

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Сам Боленков встиг повідомити, що обшук у його помешканні проводили через «підозру у вчиненні підпалу», а СБУ повідомила про необхідність залишити територію України задля «національної безпеки держави».

«Думаю, це замовили ультраправі угруповання України, позаяк я займаюся захистом різних акцій, які проводять у тому числі ЛГБТ. І оскілки в нас були сутички, напади на мене… Вони вже навіть знають, що в мене відбувається обшук, хоча жодної офіційної інформації про це ще ніде не було», – сказав анархіст.

За словами Боленкова, до нього встигла приїхати адвокатка, яка не дозволила «витягнути його з квартири». Він додав, що за ним стежили півроку, і поліція знала, чим він займається: бізнесом із шиття одягу та охороною заходів.

«Жодними підпалами я не займаюся, вони використали це як нагоду, аби прийти до мене і провести обшук», – вважає він.

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Боленков зазначив, що СБУ повідомила йому про рішення, за яким він має залишити країну протягом 24 годин. При цьому співробітники, стверджує він, не показали свої посвідчення.

У червні 2019 року з України за схожих обставин депортували до Білорусі іншого анархіста, колишнього політв’язня Олександра Францкевича.

Друзі Боленкова розповідають, що той в’їхав до України 2017 року після того, як у Білорусі його звинуватили в спробі підпалити відділення податкової служби в Гомелі. Правоохоронці примушували анахіста до співпраці з силовими службами, а після відмови відкрили щодо нього кримінальне провадження. В Україні він перебував на підставі посвідки на тимчасове проживання.