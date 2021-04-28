Подростков в оккупации учат играть в суд над экстремистами

«Встать, суд идёт!». В оккупированном Антраците подростки разыграли судебное заседание по делу об экстремизме. Приурочили игру к грядущему Дню победы для морально-правового и духовно-этического воспитания молодёжи.

«В целях профилактики экстремизма студенты антрацитовского колледжа экономики и информационных технологий инициировали суд над подростком, который совершил проступок», – такими словами начинается сюжет на подконтрольном группировке «ЛНР» телеканале.

На импровизированном процессе судили подростка, который, по легенде игры, выложил в соцсетях картинку Гитлера с нимбом на голове. «Судили» «провинившегося» непосредственно в день рождения лидера нацисткой Германии.

Вот как описала своё участие в игре «Суд идёт» Анна Шепелева, студентка антрацитовского колледжа.

«Мы хотим донести нашим сверстникам, как в наше время очень важно уважать подвиги наших дедов-прадедов. И то, что наши поступки в интернете показывают наше отношение к прошлому поколению. Мы должны нести ответственность за наши поступки и контролировать свои действия», – говорит участница игры.

Адвокат: это насаждение агрессии детям

Адвокат Татьяна Иванова такие игры квалифицирует как криминальное и административное правонарушение, первое - так как дети задействованы в пропаганде устоев группировки «ЛНР».

«А административное правонарушение, потому что нет надлежащего исполнения родителями своих обязанностей, возложенных на них семейным кодексом: использование несовершеннолетнего в неправомерных действиях. То есть такое участие в якобы судебных процессах – это административное правонарушение родителей», – говорит Иванова.

По словам адвоката, эти действия подпадают под понятие эксплуатации детей, так как несовершеннолетних используют в неправомерных действиях, для пропаганды внеправовой якобы судебной системы, созданной Россией в ОРДЛО (напомним, что так называемые судьи и силовики, по многочисленным свидетельствам пленных и данным правозащитников, также причастны к лишению свободы и пыткам людей).

Там есть реальное насаждение агрессии детям, антигуманных и даже нацистских идей

«Если это обернуть в такую красивую обёртку, то это будет очень даже законно. Всё зависит от того, что внутри этой обёртки. Если это патриотические воспитание, то ничего плохого здесь нет, но я далека от мысли, что на оккупированных территориях это проходит именно в такой форме. Там есть реальное насаждение агрессии детям, антигуманных и даже нацистских идей», – говорит Татьяна Иванова.

Подобные игры – это психологическое воздействие на подростков, так пропаганда работает эффективнее, объясняет социальный психолог Валентин Ким.

«Всё, что связано с детьми, особенно маленькими, автоматически вызывает реакции восторга и умиления. Естественно, если мы наряжаем ребёнка в военную форму, то у нас и военная форма начинает автоматически вызывать такую же реакцию умиления, или, как минимум, смягчает негативное отношение к военной форме. Это пропагандистский и психологический ход», – говорит психолог.

Валентин Ким также говорит о том, что, люди, находясь в кризисной ситуации, пытаются воссоздать привычный для себя сценарий: для них это советский строй, который они и пытаются навязать детям.

Дети будут играть в суд, в «ополченцев», в тюрьму

«Сейчас люди, которые являются идеологами российского и «лднровского» способа действия, пытаются воссоздать привычную для них структуру общества. Они выросли в период, когда была комсомольская и пионерская организации, когда дети играли в «зарницы», когда с детства всех готовили к службе в армии и милитаризации общества была на высоте. И сейчас, сталкиваясь с проблемами во взаимоотношениях с внешним миром, это общество пытается воссоздать привычный сценарий и алгоритм поведения. Если мы видим, что попали в проблемы с внешним миром, то начинаем отыгрывать штатное расписание номер один. Сценарий, который всем понятен и к которому все привыкли, где дети играют в «зарницу». В данный момент актуальна не «зарница», значит дети будут играть в суд, в «ополченцев», в тюрьму. Здесь мы видим, что дети являются заложниками пропаганды и заложниками устаревших сценариев этих людей», – говорит психолог, ведь игра формирует у ребёнка определённые навыки, и здесь уже влияние достаточно серьёзное, потому что ребёнок с детства осваивает структуру общественных отношений.

«Ребёнок понимает, что есть тема шпионажа, формируется картина мира, которая отображает следующую характеристику – мир таит угрозу, и нужно бороться с теми, кто несёт нам угрозу», – отмечает Ким.

Играть в суд или насилие – может стать нормой поведения. Но, если произойдёт крушение строя и разрушение российского нарратива на оккупированной территории, подобные забавы потеряют популярность. Но на последующем восприятии окружающего мира они могут отразиться, говорят психологи.

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