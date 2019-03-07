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«Туда войдут молодые люди, которые не смогли реализовать себя в школьной или университетской жизни», – описывает один из спикеров пророссийской организации в ОРДЛО новую идею группировок «ЛДНР». Подконтрольные России силы на Донбассе теперь создают «народные дружины». Говорят – для усиления правопорядка и политического воспитания на подконтрольной им территории. Что это за дружины, чем они будут отличаться от уже существующих в ОРДЛО силовых формирований и чего жителям от них ждать?

«ДНР» решила создать «Народные дружины». Как говорят в группировке – для усиления «правоохранительных органов» и укрепления «патриотического» воспитания.

Один из спикеров оккупационной администрации Алексей Муратов заявил: «Такую инициативу проявили «граждане республики», прежде всего, молодёжь. Мы решили пойти навстречу и запустить проект «Народная дружина». Это не подмена деятельности силовых структур, а усиление их работы, помощь правоохранителям и одновременно стимул для молодёжи, военно-патриотическое воспитание, популяризация спорта. В течение месяца будет производиться набор в команду народных дружинников. Они будут закрепляться за территориями, что должно способствовать развитию молодёжного движения и наведению порядка», – рассказал Муратов.

Будут ли дружинники вооружены, какие «полномочия» им дадут – Муратов не уточнил. Но в группировке «ДНР» говорят, что в будущем народные дружинники станут основой кадрового резерва для их так называемых «правоохранительных органов» и «министерств».

Одновременно с набором в дружины в оккупации объявили конкурс на создание лучшего логотипа для новой организации – обещают заплатить 15 тысяч рублей (это 5550 гривен) победителю.

Вслед за донецкими «народными дружинами» в оккупированном Луганске заявили, что создают свой проект – «Дружина».

Новый механизм работы, подход к молодёжи именно по патриотическому воспитанию

«Мы приглашаем к участию спортивных молодых людей, неравнодушных к судьбе Родины. Это новый проект, новый механизм работы, подход к молодёжи именно по патриотическому воспитанию. У нас будут определенные этапы – это будет и сдача норм ГТО, и получение за это определённых значков, для каждого новобранца будет установлен испытательный срок», – заявил руководитель организации «Мир Луганщине» Денис Мирошниченко, добавив, что дружинники будут помогать силовикам группировки «ЛНР» «охранять общественный порядок».

«Не нашли себя», а здесь – найдут

А вот как описывает «Дружину» представитель организации «Мир Луганщине» Дмитрий Кукарский.

Она собирает людей, которые не смогли реализовать себя в школьной или университетской жизни

«Дружина» – тот проект, который объединяет всю молодёжь, она собирает людей, которые не вошли в какие-то федерации, не смогли реализовать себя в школьной или университетской жизни, но, тем не менее, чтобы они не остались на улице, мы собираем эту молодёжь, пытаемся аккумулировать», – сказал Кукарский.

В Луганске объявили еще и конкурс на разработку брендбука «Дружины». Вот что пишут в условиях для конкурсантов: «Конкурсантам необходимо в едином фирменном стиле разработать визуальное оформление шарфа, треугольной косынки, футболки, кепки, шапки, напульсника, жилетки-накидки, жилетки (теплой), флага, билборда, нагрудного знака, блокнота, ручки и карандаша, кружки, удостоверения и пакета, которые будут состоять из уникальных элементов и сопровождаться слоганом».

Когда дружины сформируются и выйдут на улицы Донецка и Луганска, в группировках «ЛНДР» пока не сообщают.

Как раньше уже рассказывало Радио Донбасс.Реалии, на оккупированной части территории Луганской и Донецкой области российские гибридные силы создали целую сеть молодёжных организаций, где детям преподают альтернативную реальность: «Россия – родина, Украина – агрессор».

«К сожалению, это проблема глобальная, которая даст о себе знать через какое-то время, – считает юрист Восточной правозащитной группы Вера Ястребова. – Когда дети, участники этих так называемых военно-патриотических сообществ и организаций будут принимать, как уже взрослые члены общества, выбор политический, профессиональный, расставление приоритетов для места, где они находятся и проживают».

Больше про мнение правозащитников и психологов о проблеме читайте в материале: В ОРДЛО никак не могут закончить «Зарницу» – социопсихолог

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)