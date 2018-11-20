В ОРДЛО никак не могут закончить «Зарницу» – социопсихолог

(Публікуємо мовою оригіналу)

На оккупированной территории Луганской области российские гибридные силы создали сеть молодежных организаций, где детям преподают альтернативную реальность: «Россия – родина, Украина – агрессор». Как это работает и что с этим делать? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили адвокат, юристка Восточной правозащитной группы Вера Ястребова и социальный психолог Юрий Калашников.

– Вера, насколько серьезная эта ситуация, есть ли угроза? Или в нынешнее время в эпоху интернета такое образование смысла не имеет?

Вера Ястребова: К сожалению, это проблема глобальная, которая даст о себе знать через какое-то время. Когда дети, участники этих так называемых военно-патриотических сообществ и организаций будут принимать, как уже взрослые члены общества, выбор политический, профессиональный, расставление приоритетов для места, где они находятся и проживают.

– Можете рассказать о примерах? Как это происходит?

Вера Ястребова: 30 июля 2015 года в так называемой «ЛНР» был принят закон о системе патриотического воспитания граждан ОРЛО. И для внедрения положения этого так называемого закона была разработана программа духовно-нравственного воспитания учащихся и студентов. По этой программе закрепили подчинение всех общественных организаций, направленных на работу с молодежью, под одну организацию «Мир Луганщине», которую возглавлял Плотницкий.

В большинстве своем, членство в этих организациях несет принудительный характер, под страхом и угрозой увольнения

Это подконтрольная выстроенная система с представительствами, а их больше 500 по ОРЛО, через которые ведется обработка. Не только дети и молодежь входят в эти организации, а служащие, работники бюджетной сферы и пенсионеры. В большинстве своем, членство в этих организациях несет принудительный характер, под страхом и угрозой увольнения.

– Какие примеры «тезисов», чему обучают молодое поколение?

Вера Ястребова: Их много. Месседж, который в них заложен – полное самопожертвование, любовь и симпатия, прежде всего, к России, снисходительное отношение к «соседской стране» – так называемой «ДНР». Их понятия родины сводится к так называемой «ЛНР».

– Все-таки к «ЛНР» или России?

Вера Ястребова: Они очень хитро назвали свою организацию «Ассоциация молодежи Луганска», они размыли понятие родины. Чтобы не замыкаться.

– А какие атрибуты, символика?

Вера Ястребова: Все зависит от акций, которые проводятся, определенный символизм присутствует. У каждой организации есть своя символика, как правило, в ней фигурируют цвета флага «ЛНР». Один из показательных случаев, когда открывали чуть ли не автобусную остановку с такой гордостью, как национальное достояние.

Мы можем сколько угодно иронизировать. Но следует признать, что их деструктивная политика будет в себе иметь определенные последствия

Мы можем сколько угодно иронизировать. Но следует признать, что их деструктивная политика будет в себе иметь определенные последствия, если мы со своей стороны не будем вносить альтернативную подачу информации, работу с молодежью со стороны Украины.

Для этого необходимо сейчас с ними говорить на их языке. И вести планомерную методическую работу, говорить им правду.

– По ту линию фронта есть местные жители, которые попали под влияние российской пропаганды, пострадали от боевых действий. Это влияет на отношение к Украине. Как эти раны, которым уже более четырех лет, могут зажить или это уже на десятилетия?

Юрий Калашников: Есть надежда, что так не будет. Как показывает практика и опыт, у нас это уже было. Было тоталитарное государство – Советский Союз, которое превращает общественные организации в такие тоталитарные секты.

Раскодирование – это правда. Все построено на лжи, чтобы не смотреть на то, как мы живем, а стремиться к политической цели, которая недостижима в таких условиях.

Родители, которые пережили уже такое или были рядом, должны снять с себя пионерские штанишки и понять, что они до сих пор ходят под определенные политические маневры общественных организаций и никак не могут закончить «Зарницу», в которую их втянули. Молодым людям надо развивать другие навыки: общения, неагрессивного поведения, умения руководить собой, мышления. Не хочется, чтобы тратилось время на тот бег с деревянным и настоящим автоматом Калашникова. Это приведет к тому, что и вы будете привязаны к определенному стилю жизни, и ваши дети. И, к сожалению, этот стиль заканчивается бедой.

Мы тоже в Украине имеем последствия, тоталитарные привычки постсоветского пространства

Давление на детей в тоталитарных режимах начинается тогда, когда они уже приходят к своему издыханию, концу. Когда ничего не остается и эта злость, ненависть на самих себя и на свою несостоятельность выливается на детях. Я не хочу драматизировать. Там очень много умных и чудесных молодых людей, которые будут понимать, что их прежде всего лишают качественной информации, нарушаются все нормы и положения декларации о правах ребенка. Они имеют право на качественную информацию. Эта ложь рано или поздно раскроется.

Будет агрессивный выход многих людей из этого состояния. Но это и усилит понимание того, что мы тоже в Украине имеем последствия, тоталитарные привычки постсоветского пространства.

– Юрий, человек может жить на неподконтрольной территории Украины, но если он еще до войны не любил Украину, не идентифицировал себя с ней. Что с такими людьми делать?

Юрий Калашников: Я все-таки буду отстаивать

безконфликтное поведение. Потому что это показывает эффективность. Нас вынуждают смотреть на эту агрессию и отвечать. Я соглашаюсь с теми, кто говорит, что чувства иррациональны, но они воспитывают.

Это старая привычка – видеть все через политику. «Мы голодны, но мы за что-то боремся». Это все последствия личностной психологии каждого человека, который находит в такой ситуации свои защитные реакции. Мы должны рассчитывать на то, что если они увидят, что здесь доверие… Тогда сразу будет разница. Мы должны соответствовать будущему, чтобы жить дальше.

Но некоторым придется перешагнуть себя и простить, извиниться, а для этого нужно признать свое поведение неправильным.

– Украина – жертва агрессии. Степень ответственности ее за Донбасс одинакова с Россией, которой там «нет и не было»?

Юрий Калашников: Нет, что вы. Мы должны идти по логике процессов, которые происходили. Как раз в манипуляциях эта логика и нарушается. Мы находимся в живом пространстве. Нас тоже слушают, изучают, как мы будем себя вести и воздействовать.

Мы должны быть готовы, что будет агрессия, неприятие. Но вплоть до жесткого выдерживания закона не получится ничего.

Вера Ястребова: Я бы хотела внести ремарку по поводу «извиниться». Я считаю, что тут важно налаживать связь и ее не терять с нашими знакомыми, родственниками на тех территориях. Я говорю не с позиции политических лидеров, а простых людей.

Я из Дебальцево, перемещалась в Лисичанск. Продолжаю общаться с бывшими своими коллегами, знакомыми. И в наших разговорах я пытаюсь выровнять эту ситуацию. Не всегда удается, но это небольшой вклад, который может делать каждый человек.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)

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