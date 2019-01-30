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Один народ, одна… Нет, не партия – а «общественная организация». Все большую «популярность», по крайней мере информационную, на неподконтрольном Донбассе получает так называемое общественное движение «Донецкая республика». По мнению экспертов, она не называется партией, во-первых, чтобы не нарушать «Минские соглашения», а во-вторых, чтобы продемонстрировать мнимую близость оккупационной администрации и народа. Боевики «ДНР» принимают людей в эту организацию целыми коллективами. Впрочем, ее эффективность под вопросом, показывают фокус-группы среди жителей Донбасса.

«День ото дня всё веселей живем мы и чудесней» – общественное движение «Донецкая республика» регулярно рапортует как о новых проектах, так и приросте рядов общественной организации. Члены организации сдают кровь, передают книги и теплые одеяла, организовывают личные приемы главаря пророссийских боевиков Донецка Дениса Пушилина.

Последний – не только глава так называемой «ДНР», но и председатель общественного движения.

В него входит, если верить группировке, едва ли не каждый десятый житель ОРДО. Масштабы комсомола времен СССР. На 1987 год в областной Комсомол входило 660 тысяч человек при населении области в 5 млн 300 тысяч. То есть - примерно каждый восьмой

Почему общественное движение?

Поскольку партий на неподконтрольном Донбассе фактически нет, кандидатов в так называемый «Народный совет» также выдвигают общественные организации. Разумеется, три четверти так называемых депутатов сегодня – представители «Донецкой республики». Остальные – представители общественного движения «Свободный Донбасс», который до ноябрьских псевдовыборов связывали с другим лидером боевиков, Павлом Губаревым.

За две недели до «голосования» в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники» и «Фейсбук» распространили одинаковый текст под названием «Во что превращается Донецкая Народная Республика» с критикой движения Пушилина.

«Используя административный ресурс, общественное движение «Донецкая республика» не только лишь насильственно принимает в свои ряды работяг Донбасса, но и вынуждает их исполнять свои требования, не считаясь с мнением людей. Само собой, наша заботливая «Донецкая республика» любезно оставляет выбор перед бюджетниками: «Вы либо сходите на митинг/поставьте подпись/заполните эту бумагу, либо Вы просто лишитесь надбавки/премии/работы», – говорилось в обращении. Непосредственно перед выборами Губарева лишили контроля над движением, сам он также не стал соревноваться с Пушилиным за пост главаря.

Где поклонники в соцсетях?

Сегодня про-сепаратистская организация заявляет о более чем 200 тысячах членов в своих рядах.

В социальных сетях приверженцев «Республики», впрочем, в десятки раз меньше – около 17 тысяч «ВКонтакте», около полутора тысяч в «Фейсбуке» и меньше тысячи в «Одноклассниках».

Есть у организации и свой Youtube-канал, правда просмотры видео исчисляются единицами, и страница в «Инстаграмме». Там у «Республики» в среднем по паре десятков сердечек – при почти 4 тысячах подписчиков. При этом сообщения о том, что членами движения становятся все новые бюджетные организации, не прекращаются – в ноябре прошлого года, уже после так называемых выборов, членские билеты выдали работникам «Комтел» (стационарная телефонная связь) и сотрудникам Клинической Рудничной больницы в Макеевке.

Зачем это?

Заменить партию общественной организацией пытались в 2011 году в России – тогда президенту Владимиру Путину было выгодно отделить себя от внушительного антирейтинга собственной партии «Единая Россия».

Зачем это делает Пушилин со своим бывшим коллегой по МММ Алексеем Муратовым – тот возглавляет исполком «Донецкой республики»?

По мнению выходца из Донецка, журналиста Дениса Казанского, назваться общественной организацией, а не партией, главарям боевиков пришлось из-за «минских соглашений»

«Они же признают себя по сути отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Партию они не могут зарегистрировать в Украине, разумеется, а вот такое общественное движение, как они его называют, – это можно. Кроме того, сама формулировка воспринимается лучше, чем партия – это слово воспринимают предвзято», – говорит Казанский.

Что касается «Свободного Донбасса», его самостоятельность номинальная, говорит журналист. Ситуация такая же, как и в России, где Госдума с несколькими партиями нужна как атрибут демократии.

«Не понимаю, почему в донецком «Народном совете» только две партии. Почему-то не допустили коммунистов, из которых тоже можно было сделать декоративную партию. Они сделали двухпартийный парламент и показывают, что у них все, как в обычной стране», – считает Казанский.

«Для них важно давить на бюджетников»

Сегодня в мире существует не так много однопартийных государств. Это, среди других, Северная Корея, Куба, Китай, Сирия... Есть ли вероятность, что на неподконтрольном Донбассе построят однопартийную систему?

Скорее всего, нет, считает аналитик Центра исследований проблем гражданского общества Мария Кучеренко. Там строят не чистый Советский Союз, где была только одна партия, а гибридный – что-то от СССР, что-то от России, что-то свое. А вот вовлечение населения в инициативы оккупационной администрации будет расширяться.

«Для них это важно – свозить бюджетников, давить на бюджетников. Причем методы давления самые разные – начиная от обещания выдать продукты дешевле, как это было на так называемых выборах, когда возле участков цены на продукты были ниже, чем на рынке, до каких-то методов вроде угроз лишить работы, пенсий или социальных выплат», – говорит Кучеренко. При этом рабочих мест в ОРДЛО вне бюджетной сферы не так много.

По мнению эксперта, лидеры боевиков выбрали название «общественное движение», в первую очередь, для пиара – показать «народность» политиков и продемонстрировать якобы существующую близость рядового населения оккупированных районов к тем, кто стоит во главе группировки «ДНР».

Как и в «путинской» России, на подконтрольной ее гибридным силам части Донбасса развиваются различные общественные и молодежные организации, которые призваны создать видимость гражданского общества.

Эффективность этих средств эксперт, впрочем, оценивает как низкую – об этом свидетельствуют фокус-группы «Украинского института будущего», которые провели на неподконтрольной территории – люди не верят в эти так называемые общественные движения, но другого способа выживать нет.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org