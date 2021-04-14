За коментатора підсанкційних каналів Дудкіна внесли заставу

За коментатора підсанкційних каналів Тараса Козака Юрія Дудкіна внесли заставу в сумі 2 мільйони гривень. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в пресслужбі Київського апеляційного суду.

За словами речниці суду Тетяни Геведзе, заставу внесли напередодні, 13 квітня.

«Гроші вже зайшли на наш депозитний рахунок», – повідомила вона.

Раніше 14 квітня народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Андрій Лесик повідомив на своєму фейсбуці про внесення застави.

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Печерський районний суд Києва 25 лютого обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці коментатору підсанкційних каналів Юрію Дудкіну. Згодом суд дозволив йому вийти пі заставу в обсязі 2 мільйони гривень.

Служба безпеки України 24 лютого повідомила про підозру «коментатору з військово-політичних питань» Юрію Дудкіну за статтями про державну зраду та дискримінацію за расовими, національними, релігійними та іншими ознаками.

Юрій Дудкін – військово-політичний коментатор, який неодноразово з’являвся в тому числі на телеканалах NewsOne, «112» та ZIK. Вранці 24 лютого він повідомив, що в нього відбувається обшук у справі за фактами державної зради. Зміст обвинувачення Дудкін наразі публічно не коментував.