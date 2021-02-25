Суд узяв під варту на два місяці коментатора підсанкційних каналів Дудкіна – джерела

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці коментатору підсанкційних каналів Юрію Дудкіну. Про це Радіо Свобода повідомили джерела в Службі безпеки України.

За даними джерел в СБУ, таке рішення Печерський районний суд Києва ухвалив 25 лютого.

Служба безпеки України 24 лютого повідомила про підозру коментатору з військово-політичних питань.

«У межах досудового розслідування слідчі СБУ встановили, що за завданням кураторів киянин створив мережу, до якої входили кілька вебресурсів (групи в соціальних мережах, youtube-канали) та окремі блогери, які фінансувалися з Російської Федерації. На цих ресурсах пропагандист поширював замовний контент, у тому числі від своїх координаторів з російського «Первого канала» та агенції «News Front», – стверджують в СБУ.

Чоловіка звинуватили в «підривній діяльності в інтересах російських спецслужб». Правоохоронці оприлюднили запис, на якому, за їхньою версією, коментатор із військово-політичних питань Юрій Дудкін спілкується з представницею програми «Время покажет», яка виходить на російському Першому каналі.

Про підозру йому повідомили за статтями про державну зраду та дискримінацію за расовими, національними, релігійними та іншими ознаками.

Підозрюваного, за повідомленням, затримали.

Юрій Дудкін – військово-політичний коментатор, який неодноразово з’являвся в тому числі на телеканалах NewsOne, «112» та ZIK. Вранці 24 лютого він повідомив, що в нього відбувається обшук у справі за фактами державної зради. Зміст обвинувачення Дудкін наразі публічно не коментував.