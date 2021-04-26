Верховний суд відмовився скасувати санкції щодо «112 Україна», «NewsOne» та «Zik»

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду відмовив у задоволенні позову щодо скасування указу президента Володимира Зеленського про санкції проти телеканалів «112 Україна», «NewsOne», «Zik». Про це повідомила пресслужба Верховного суду.

«КАС ВС завершив розгляд справи № 9901/22/21 за позовом громадянина, який оскаржив Указ Президента України № 43/2021 у частині застосування санкцій до ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», ТОВ «Телерадіокомпанія «112-ТВ», ТОВ «Телерадіокомпанія «Нові комунікації». Суд у задоволенні позовних вимог відмовив повністю», – мовиться в повідомленні.

У ВС додали, що судове рішення може бути оскаржене до Великої Палати Верховного Суду.

Розгляд іще двох позовів щодо оскарження указу Зеленського продовжать 14 червня 2021 року.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака і восьми пов’язаних із ним юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZiK.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції і назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».

За словами секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова, робота над цим рішенням почалася ще влітку 2020 року, і готували його «дуже ретельно». Він запевнив, що є достатньо доказів, і скасувати санкції буде надзвичайно складно.

Тарас Козак називає звинувачення брехнею і відкидає їх.

Рішення щодо санкцій підтримала низка західних союзників України, але були й застереження з-за кордону щодо необхідності дотримання права на висловлювання, і критика з боку кількох міжнародних журналістських організацій, а також із боку Росії.

Київ відповідає, що згадані канали були інструментами пропаганди, а не засобами інформації.