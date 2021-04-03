У Криму заблоковані 27 українських сайтів – правозахисники

Щонайменше 27 українських сайтів повністю заблоковані провайдерами в окупованому Росією Криму. Як повідомила Кримська правозахисна група, переважно йдеться про популярні онлайн-медіа.
«Згідно з результатами дослідження, мінімум 12 провайдерів в 12 кримських населених пунктах повністю блокують сайти 22 українських медіа: «Укрінформ», «Цензор.нет», QHA, «След.нет», «Інформаційний опір», UAinfo, Blackseanews, «112 телеканал», «Апостроф», «Главком», «Главное», «Громадське радіо», «Центр журналістських розслідувань», «Подробиці», «Стрічка», «ТонеТо», ТСН, «Депо», «Українська правда», «РБК Україна», «Дзеркало тижня», «Херсон Daily»», – мовиться у повідомленні.
Також на півострові блокують сайти LinkedIn, Меджлісу кримськотатарського народу, «Свідків Єгови», Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та організації Хізб ут-Тахрір.
«Перевірку доступності сайтів монітори провели у лютому – березні 2021 року за допомогою мереж 12 різних провайдерів в 12 кримських населених пунктах», – зазначили у Кримській правозахисній групі.
Правозахисники наголошують, що блокування провідних українських незалежних медіа на території окупованого Криму порушує право жителів півострова на доступ до інформації.
«В даний час безперешкодна робота професійних незалежних медіа, які регулярно інформують людей про ситуацію з поширенням пандемії COVID-19, життєво необхідна українському суспільству, включаючи жителів окупованих територій. Продовжуючи такі обмеження незалежних ЗМІ в Криму, Російська Федерація не тільки обмежує свободу слова, але і створює додаткові ризики для життя і здоров'я жителів Криму», – мовиться у заяві.
У квітні минулого року в окупованому Росією Криму 10 провайдерів у дев’яти населених пунктах повністю блокували 20 українських інформаційних сайтів, дві соціальні мережі, сайти Меджлісу кримськотатарського народу, «Хізб ут-Тахрір» і «Свідків Єгови».
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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