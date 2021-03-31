Кремль відреагував на доповідь Держдепартаменту США з критикою Росії через порушення прав у Криму

У Кремлі заявили, що не згодні з висновками Державного департаменту США щодо Росії, які містяться в опублікованій 30 березня доповіді про дотримання прав людини.
«Документ цей із регулярністю продукує дуже схожі тези. Залежно від того періоду, в якому перебувають наші двосторонні відносини, гострота цих фраз то підвищується, то знижується. Безумовно, ми не згодні з цим, ставимося до цього відповідним чином», – заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков, якого цитує державне агентство ТАСС.
Державний департамент США 30 березня опублікував доповідь про права людини за 2020 рік, в якому розкритикував Росію за анексію Кримського півострова.
У розділі «Україна – Крим» йдеться про «зловживання силових структур, насильницькі зникнення і катування» на окупованому Росією півострові.
У доповіді Держдепартаменту США за 2019 рік зазначалося, що «Росія продовжує порушувати права людини в анексованому Криму».
Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров стверджував, що розмови про порушення прав людини в Криму – це «вигадка».
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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