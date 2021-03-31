Кремль відреагував на доповідь Держдепартаменту США з критикою Росії через порушення прав у Криму

У Кремлі заявили, що не згодні з висновками Державного департаменту США щодо Росії, які містяться в опублікованій 30 березня доповіді про дотримання прав людини.

«Документ цей із регулярністю продукує дуже схожі тези. Залежно від того періоду, в якому перебувають наші двосторонні відносини, гострота цих фраз то підвищується, то знижується. Безумовно, ми не згодні з цим, ставимося до цього відповідним чином», – заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков, якого цитує державне агентство ТАСС.

Державний департамент США 30 березня опублікував доповідь про права людини за 2020 рік, в якому розкритикував Росію за анексію Кримського півострова.

У розділі «Україна – Крим» йдеться про «зловживання силових структур, насильницькі зникнення і катування» на окупованому Росією півострові.

У доповіді Держдепартаменту США за 2019 рік зазначалося, що «Росія продовжує порушувати права людини в анексованому Криму».

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров стверджував, що розмови про порушення прав людини в Криму – це «вигадка».

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