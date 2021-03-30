Держдепартамент США оприлюднив звіт про права людини в 2020 році

Держдепартамент США 30 березня оприлюднив щорічний звіт про дотримання прав людини у країнах світу.

«Пандемія вплинула не тільки на здоров’я людей, але і на їхню здатність безпечно користуватися своїми правами та основними свободами. Деякі уряди використовували кризу як привід для обмеження прав та закріплення авторитарного правління», – відзначили в зовнішньополітичному відомстві США.

«У Китаї урядові органи вчинили геноцид проти уйгурів, які є переважно мусульманами, і злочини проти людяності, включно з ув’язненнями, катуваннями, примусовою стерилізацією та переслідуванням уйгурів та представників інших релігійних та етнічних меншин… Російський уряд діє проти політичних дисидентів та мирних протестувальників, коли владна корупція все ще панує», – відзначається, зокрема, у звіті.

Великий розділ доповіді присвячений Україні.

Зокрема, в тексті вказується, що влада України в 2020 році загалом не вживала адекватних кроків для переслідування більшості посадовців, які чинили зловживання, що призвело до атмосфери безкарності. Правозахисні групи й ООН звертали увагу на значні недоліки в розслідуваннях повідомлень про імовірні порушення прав людини з боку урядових силових структур.

У перебігу розпаленого і підтримуваного Росією конфлікту на Донбасі сили під керівництвом Росії, за повідомленнями, займалися незаконними чи свавільними вбивствами цивільних, зокрема позасудовими вбивствами; примусовими зникненнями і викраденнями; тортурами й жорстоким, нелюдським чи принизливим поводженням або покараннями.

Серед значних порушень прав людини в окупованому Росією Криму були: примусові зникнення і викрадення; тортури і випадки жорстокого, нелюдського чи принизливого ставлення або покарань утримуваних із метою здобути визнання і карати осіб, які чинять опір окупації; суворі й загрозливі для життя умови у в’язницях; свавільні арешти чи утримування та інші порушення.

Докладніше про звіт Держдепартаменту про дотримання прав людини у світі читайте на сайті Радіо Свобода зранку 31 березня.