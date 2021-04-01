З початку окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало там 43 випадки насильницьких зникнень.

«Насильницькі зникнення вчинялися здебільшого у формі викрадення, жертвами яких були 39 чоловіків та 4 жінки. Перше задокументоване насильницьке зникнення відбулося 3 березня 2014 року, а останнє – 23 травня 2018 року», – повідомили в Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини.

До 43 задокументованих випадків належать:

11 випадків осіб, які є досі зниклі безвісти;

одне зникнення призвело до позасудової страти;

один випадок, коли факт ув’язнення особи був пізніше визнаний і жертва залишається під вартою;

30 випадків, коли жертви були звільнені після свого насильницького зникнення, але не отримали жодної компенсації. ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ: Росія стягує війська до кордону з Україною, ЗСУ готуються поповнитись при потребі резервістами – Руслан Хомчак

«Жодна особа не була притягнута до кримінальної відповідальності за жодне з насильницьких зникнень», – інформує УВКПЛ.

Ці випадки були задокументовані в інформаційній довідці УВКПЛ завдяки проведенню інтерв’ю безпосередньо з жертвами, свідками та родичами жертв, а також консультаціям із правозахисниками, адвокатами та журналістами; а також аналізу документів, у тому числі тих, що стосуються розслідування насильницьких зникнень та публічних джерел.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.