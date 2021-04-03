Маркарова розповіла, як Україна і США спільно працюють у протидії російському впливу

Україна і США разом працюють у протидії російському впливу, заявила в інтерв’ю Радіо Свобода посол України у Вашингтоні Оксана Маркарова.

«Тут можна сказати, що є низка ініціатив. По-перше, ми також запроваджуємо санкції. І Україна вже показала, що ми також боремося як з агресором, так і з впливом проросійських елементів в Україні… І з впливом олігархів, так і з проросійською такою, антиукраїнською, назвемо її так, пропагандою», – сказала посол.

«По-друге, ми першими зіткнулися з гібридними атаками, які стосувалися і кіберзагроз, і фейків, і пропаганди. Ви знаєте, що і президент Зеленський оголосив, голова офісу вже про це сказав, і вже закріплене рішенням РНБО, створення Центру протидії дезінформації. Я впевнена, що цей центр буде дуже важливою ініціативою, яка може стати спільною нашою роботою. Тому що тут Україні є багато з чим поділитися з нашим стратегічним партнером», – додала вона.

Україна оголосила про намір посилити боротьбу з російською пропагандою, зокрема, рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року створений Центр протидії дезінформації – державна інституція, яка у співпраці з громадськими організаціями буде протистояти російській пропаганді. Цей центр також координуватиме свою роботу з подібними інституціями в Латвії, Фінляндії і на рівні Європейського союзу, кажуть в уряді.

Це повідомлення надійшло на тлі запровадження санкцій проти проросійського політика Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко, співвласниці телеканалу «1+1», Тараса Козака, який є формальним власником трьох заблокованих телеканалів, пов’язаних із Медведчуком: «112 Україна», NewsOne і ZiK.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції й назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ». Соратники Медведчука, Козака і Марченко санкції проти них назвали «репресіями».