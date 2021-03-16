Позов Медведчука про оскарження санкцій надійшов до Верховного суду

До Касаційного адміністративного суду Верховного суду надійшов позов від народного депутата України зі фракції «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука про оскарження указу президента України, яким проти нього були запроваджені санкції, повідомляє пресслужба суду.

За повідомленням, позов надійшов 16 березня, йому присвоїли реєстраційний номер справи – № 9901/73/21.

19 лютого РНБО запровадила санкції проти Віктора Медведчука, які ввів у дію указом президент Володимир Зеленський. Раніше того місяця санкції запровадили проти колеги Медведчука по фракції Тараса Козака і телеканалів «112», ZIK та NewsOne, які йому належать.

У партії ОПЗЖ назвали санкції «репресіями» і «знищенням демократії».