Зеленський призначив керівницю Центру протидії дезінформації

Президент України Володимир Зеленський призначив Поліну Лисенко керівницю Центру протидії дезінформації. Відповідний указ підписаний 2 квітня.

Центр протидії дезінформації створений рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року.

Лисенко наголосила, що цей орган створено з метою протидії загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, боротьби з пропагандою, деструктивними дезінформаційними впливами та кампаніями, недопущення маніпулювання громадською думкою.

«Центр повинен стати надійним щитом для громадян та держави від інформаційних загроз, які виникають як ззовні, так і всередині країни та спрямовані на розхитування державних інститутів і маніпулювання суспільною думкою», – сказала Лисенко.

6 квітня відбудеться представлення Центру протидії дезінформації. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак презентує роботу Центру представникам дипломатичних місій в Україні, експертам і громадським діячам у сфері медіа.

Лисенко у 2015 році закінчила магістратуру у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (магістр права), до 2019 року навчалася в цьому виші в аспірантурі. Кандидат юридичних наук. У 2013-2015 роках працювала на посаді молодшого юриста у приватній юридичній компанії. З квітня 2015 до вересня 2019-го була помічником першого заступника директора Національного антикорупційного бюро України.

До березня 2020 року обіймала посаду начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва та повернення активів Офісу генерального прокурора. Працювала керівником проєкту з розбудови судової гілки влади та міжнародної співпраці Офісу простих рішень та результатів. Має подяку від директора Федерального бюро розслідувань США за спільну успішну операцію Офісу генерального прокурора та ФБР. З вересня 2020 року – директор Департаменту інформаційної політики та зв’язків з громадськістю АТ «Укрзалізниця».