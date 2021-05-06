Російські війська, стягнуті до України, залишаються під увагою США і Європи

У Сполучених Штатах і в Європейському союзі кажуть, що скупчення російських військ біля кордону з Україною на Донбасі, а також в анексованому кримському півострові надалі залишається підставою для стурбованості.

У той час, як державний секретар США Ентоні Блінкен у четвер 6 травня почав у Києві переговори з українськими керівниками про «триваючу російську агресію», західні джерела повідомляють, що оголошене Росією відведення скупчених раніше військ є лише частковим.

«Ми вимушені звертати увагу на те, що відбувається на українському кордоні з Росією», – сказав 6 травня верховний представник ЄС з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель перед зустріччю європейських міністрів оборони у Брюсселі.

Приблизно 80 000 російських військових залишаються на різних ділянках кордону з Україною

Міністр оборони Естонії Калле Лаанет назвав «агресію Росії на українських кордонах» одним із ключових питань наради.

Американський часопис New York Times, посилаючись на неназваного представника Міністерства оборони США, 5 травня написав, що «Росія відвела лише кілька тисяч військових» з більш ніж 100 тисяч стягнутих впродовж минулого місяця.

«Чільний представник Міністерства оборони сказав, що приблизно 80 тисяч російських військових залишаються на різних ділянках кордону з Україною, що і надалі є найбільшою силою зосередженою там відтоді, як Москва анексувала Крим 2014 року», – повідомляє газета.

Цитований представник сказав, що деякі російські військові підрозділи перед 1 травня були відведені до своїх постійних місць розташування, як це оголосили у Москві раніше, але «багато підрозділів залишили свою техніку та бронемашини, що є сигналом про можливе повернення, якщо президент Путін вирішить знову їх задіяти».

«Отже, російська військова присутність залишається вищою, ніж була перед нещодавньою ескалацією», – цитує американського урядовця також газета Wall Street Journal.

New York Times також переповідає слова радника НАТО, відставного американського генерала Майкла С. Репасса про те, що дії російських військових свідчать: «Вони, можливо, захочуть повернутися, коли час та умови будуть більш сприятливі для Росії… Це станеться знову».

Заява міністрів G7

Скупчення російських військових сил на кордонах України та в нелегально анексованому Криму, її злісні дії, спрямовані на підрив демократичних систем в інших країнах

У документі, схваленому 5 травня у Лондоні за результатами переговорів міністрів закордонних справ країн так званої «Групи семи», Росію звинувачено у продовженні «безвідповідальної та дестабілізувальної поведінки».

«Це включає велике скупчення російських військових сил на кордонах України та в нелегально анексованому Криму, її злісні дії, спрямовані на підрив демократичних систем в інших країнах, її злісні кібердії та використання дезінформації», – млвиться в комюніке.

Окремий абзац повторює заклики до Росії зменшити напруженість з Україною і підкреслює підтримку української незалежності, суверенітету і територіальної цілісності.

Там міститься осуд нових російських намагань заблокувати доступ до частин акваторії Чорного моря і перешкоджати доступу до українських портів в Азовському морі.

Західні представники висловили жаль, що Москва не відгукнулася на пропозиції Києва про зустріч для обговорення проблем.

Стосовно Росії комюніке, підписане також представником ЄС, згадано ув’язнення і «політично вмотивовані обвинувачення» російського опозиційного діяча Олексія Навального, «отруєного нервово-паралітичною речовиною військового зразка».

«Ми повторюємо зацікавленість у стабільних і передбачуваних відносинах із Росією. Попри це, ми далі зміцнюватимемо наші колективні можливості і можливості наших партнерів, щоб діяти у відповідь і стримувати російську поведінку, яка загрожує заснованому на правилах світовому порядку, включно зі сферами кібербезпеки й дезінформації. Ми далі залучатимемо Росію до вирішення регіональних криз і спільних глобальних викликів, таких, як кліматичні зміни, контроль над озброєннями, роззброєння і непоширення зброї масового знищення та мирний сталий економічний розвиток і захист довкілля в Арктиці», – наголошує документ.