Німеччина припинила дозвіл на будівництво «Північного потоку - 2» через позов природозахисників

Федеральне відомство з морського судноплавства і гідрографії призупинило дозвіл на добудову газопроводу «Північний потік - 2», передає «Німецька хвиля». Це зроблено на час розгляду позову екологів проти завершення проєкту.

Найстарша в Німеччині природоохоронна організація – Німецький союз охорони природи та біорізноманіття (NABU) – подала позов до адміністративного суду Гамбурга. Позов стосується ще не завершеної ділянки трубопроводу у винятковій економічній зоні країни, повідомила прес-служба екологів.

30-го квітня в.о. помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Філіп Рікер заявив, що Вашингтон продовжить заявляти Німеччині, що «Північний потік-2» має бути зупинено.

Наприкінці травня дослідниця американського центру Atlantic Council відзначила у статті на сайті центру, що питання «Півічного потоку-2» має бути пріоритетом для уряду США. «Час вибігає. Росія прагне закінчити трубопровід до червня», – відзначала вона.

У понеділок американський сенатор-республіанець Тед Круз назвав «Північний потік-2» «інструментом російського примусу».

«На тих, хто його будує, буде накладено санкції, як забов'язав Конгрес», -–відзначив Круз.

Екологи з самого початку критично оцінювали проєкт. На їхню думку, маршрут, збудований через п'ять морських заповідників, завдає непоправної шкоди морському середовищу Балтійського моря.

«Північний потік - 2» безпосередньо руйнує середовище проживання на морському дні на площі розміром понад 16 футбольних полів, заявив президент NABU Йорг-Андреас Крюгер. У регуляторній інституції вважають, що будівництво безпечно для екології.

Це не перший протест німецьких екологів. На початку квітня Федеральне відомство з морського судноплавства і гідрографії відхилило заперечення екологів з приводу дозволу на будівництво останньої ділянки газопроводу.

У квітні позов проти будівництва «Північного потоку - 2» подала інша екологічна організація Deutsche Umwelthilfe (DUH).

Будівництво «Північного потоку - 2» з Росії до Німеччини по дну Балтійського моря почалося в 2018 році. США і багато країн Євросоюзу вважають, що запуск газопроводу посилить залежність ЄС від Росії і дозволить Москві чинити більший тиск на Україну, економіка якої сильно залежить від російського транзиту газу.

Росія, Німеччина і ряд інших країн, компанії яких спочатку брали участь в будівництві, наполягають, що газопровід - виключно комерційний проект.