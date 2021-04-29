Кулеба вітає резолюцію Європарламенту про відповідь на загрози з боку Росії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подякував Європейському парламенту за резолюцію про відповідь на загрози безпеці Європи з боку Росії. Про це Кулеба написав у своєму твітері.

«Росія має згорнути агресію проти України. Незаконна блокада у Чорному та Азовському морях має бути завершена. Україна вітає заклик запровадити постійний моніторинг навігації у Керченській протоці», – заявив він.

Голова дипломатичного відомства вказав на те, що Україна вже закликала до таких кроків.

«Саме до цих сигналів закликала Україна, аби показати РФ можливу ціну за нову хвилю агресії: нафтове/газове ембарго, відключення від SWIFT, блокування рахунків російських олігархів», – заявив він.

За словами голови МЗС, Київ також вітає заклик зупинити будівництво газопроводу «Північний потік-2» та проєкти російській державній компанії «Росатом» в Європі.

Європейський парламент 29 квітня схвалив резолюцію, якою пропонує низку заходів щодо Росії у зв’їзку з загрозами з її боку для безпеки Європи.