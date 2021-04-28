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28 квітня 2021, Київ 11:20
Новини | Міжнародні

Європарламент схвалив торговельну угоду з Британією

Угоду, підготовку якої завершили у переддень Різдва минулого року, вже ратифікував парламент Сполученого Королівства

Європарламент схвалив остаточну версію торговельної угоди між Європейським союзом та Великою Британією.

Угоду, підготовку якої завершили у переддень Різдва минулого року, вже ратифікував парламент Сполученого Королівства.

Європарламент схвалив угоду 27 квітня, але результати голосування оголосили тільки зранку 28 квітня, зазначає Associated Press.

Велика Британія офіційно вийшла з ЄС 31 січня 2020 року.

Угода про торгівлю та співробітництво між Великою Британією і ЄС заснована на нульових тарифах і нульових квотах. Якби її не вдалося підписати, то сторони мали б укладати угоди за правилами Світової організації торгівлі із застосуванням всіх мит і квот. Це загрожувало б втратами для бізнесу і зростанням безробіття.

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