Європарламент схвалив торговельну угоду з Британією

Європарламент схвалив остаточну версію торговельної угоди між Європейським союзом та Великою Британією.

Угоду, підготовку якої завершили у переддень Різдва минулого року, вже ратифікував парламент Сполученого Королівства.

Європарламент схвалив угоду 27 квітня, але результати голосування оголосили тільки зранку 28 квітня, зазначає Associated Press.

Велика Британія офіційно вийшла з ЄС 31 січня 2020 року.

Угода про торгівлю та співробітництво між Великою Британією і ЄС заснована на нульових тарифах і нульових квотах. Якби її не вдалося підписати, то сторони мали б укладати угоди за правилами Світової організації торгівлі із застосуванням всіх мит і квот. Це загрожувало б втратами для бізнесу і зростанням безробіття.