Кулеба заявив, що Україна не вестиме переговори з бойовиками «ЛДНР»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю ВВС заявив, що Київ не вестиме переговорів з ватажками підтримуваних Росією незаконних збройних угруповань «ЛДНР», які окупували частину Донбасу.

«Це червона лінія, яку ми не перейдемо. Президент дуже твердий у цьому. Ми всі знаємо, що це Росія напала на Україну. Ми всі знаємо, що ключ від врегулювання конфлікту – в Москві, і ми не будемо розмовляти з їхніми маріонетками», – наголосив міністр.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що підготовка його зустрічі з Путіним триває: «Мені здається, все йде до того, що ця зустріч відбудеться». При цьому Зеленський додав, що має значення зміст розмови, а не місце, де її проводити.

Раніше він запропонував російському президенту зустрітися на Донбасі, а Путін сказав, що готовий до зустрічі в Москві.

У Кремлі 27 квітня заявили, що Путін не буде говорити про Донбас із Зеленським.