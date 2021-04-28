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28 квітня 2021, Київ 08:15
Новини | Політика

Кулеба заявив, що Україна не вестиме переговори з бойовиками «ЛДНР»

«Ми всі знаємо, що ключ від врегулювання конфлікту – в Москві», – заявив глава МЗС Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю ВВС заявив, що Київ не вестиме переговорів з ватажками підтримуваних Росією незаконних збройних угруповань «ЛДНР», які окупували частину Донбасу.

«Це червона лінія, яку ми не перейдемо. Президент дуже твердий у цьому. Ми всі знаємо, що це Росія напала на Україну. Ми всі знаємо, що ключ від врегулювання конфлікту – в Москві, і ми не будемо розмовляти з їхніми маріонетками», – наголосив міністр.

Зеленський про зустріч із Путіним: неважливе місце, важливий зміст, а де – це вже деталі (відео)
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Зеленський про зустріч із Путіним: неважливе місце, важливий зміст, а де – це вже деталі (відео)

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Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що підготовка його зустрічі з Путіним триває: «Мені здається, все йде до того, що ця зустріч відбудеться». При цьому Зеленський додав, що має значення зміст розмови, а не місце, де її проводити.

Раніше він запропонував російському президенту зустрітися на Донбасі, а Путін сказав, що готовий до зустрічі в Москві.

У Кремлі 27 квітня заявили, що Путін не буде говорити про Донбас із Зеленським.

Росія у конфлікті на Донбасі

Протягом семи років Росія заперечує свою участь у війні на Донбасі, заявляючи, що у захопленні українських міст могли брати участь хіба що російські добровольці. Західні та українські спільноти розслідувачів і журналісти виявили численні факти підтримки конфлікту з боку Росії: були поіменно встановлені понад 2 тисячі російських військових, що воювали на Донбасі, 50 типів зброї російської армії, артилерійські обстріли з російської території та медалі за бойові операції на українській території, а українське слідство веде кримінальні справи проти офіцерів, які керували обстрілом Маріуполя, та російських громадян, які підозрюються у катуваннях людей.

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