Росія від масштабної війни з Україною відчує серйозні проблеми – Кулеба

За його словами, Наказ міністра Шойгу не означає ані повної деескалації конфлікту, ані припинення війни. І це одна з причин візиту до Києва наступного тижня держсекретаря США Ентоні Блінкена. Яким буде порядок денний майбутніх переговорів з керівником Держдепу? Ймовірність європейських секторальних санкції щодо РФ. Як реагувати на «стратегію божевільного» ? Чи виконує Андрій Єрмак функції міністра закордонних справ? Що заважає запровадженню подвійного громадянства? Про це і більше в «Суботньому інтерв’ю» міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби для Радіо Свобода.