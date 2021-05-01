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01 травня 2021, Київ 20:32
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Росія від масштабної війни з Україною відчує серйозні проблеми – Кулеба

Росія від масштабної війни з Україною відчує серйозні проблеми – Кулеба
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Росія від масштабної війни з Україною відчує серйозні проблеми – Кулеба

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба каже, що ніхто «не може спрогнозувати, що в голові у президента Путіна», і російські військові «всього лише за декілька тижнів можуть розгорнути знову цю армаду вдовж нашого кордону і створити загрозу».

За його словами, Наказ міністра Шойгу не означає ані повної деескалації конфлікту, ані припинення війни. І це одна з причин візиту до Києва наступного тижня держсекретаря США Ентоні Блінкена. Яким буде порядок денний майбутніх переговорів з керівником Держдепу? Ймовірність європейських секторальних санкції щодо РФ. Як реагувати на «стратегію божевільного» ? Чи виконує Андрій Єрмак функції міністра закордонних справ? Що заважає запровадженню подвійного громадянства? Про це і більше в «Суботньому інтерв’ю» міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби для Радіо Свобода.

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